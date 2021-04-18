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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصحة الأردنية تكشف نسبة تعرض متلقي لقاح كورونا لجلطات

صدى البلد

قال مسئول ملف كورونا في وزارة الصحة الأردنية، عادل البلبيسي إن تجلطات الدم الناجمة عن تلقي لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا لا تتجاوز 4 بالمليون.

وبحسب موقع "الوكيل نيوز" الأردني، أشار البلبيسي إلى أن نسبة الجلطات الناجمة عن التدخين 1760 بالمليون وجراء الإصابة بكورونا 165 ألف لكل مليون شخص اصيب بفيروس كورونا .

وأعرب البلبيسي عن استعداد المملكة الأردنية لموجة ثالثة من فيروس كورونا رغم رصد حالات تخثر الدم لعدد ممن تلقوا اللقاح المضاد للفيروس.

وأضاف أن "دولا إقليمية ودولية تعاني الآن من موجة ثالثة من الفيروس"، متوقعا "الموجة الثالثة بسبب السلالات المتحورة للفيروس، والتي تضرب مختلف أنحاء العالم، والسائد فيها السلالة البريطانية".

وتابع: "من المتوقع أن تكون هناك موجة ثالثة، يمكن تجنبها بالتطعيم، والاستمرار بالتقيد بالإجراءات الوقائية، نحن نستعد للموجة من خلال زيادة عدد الأسرة وتدريب الأطباء، ونأمل أن تمر بأقل الخسائر".

وواصل: "جهزنا أكثر من 4600 سرير، إضافة إلى ألف سرير للعناية المركزة وكذلك ألف جهاز للتنفس الاصطناعي، ورفعنا من قدرة المستشفيات الميدانية".

وأردف: "عدد الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لكورونا بلغ 571445 شخصا، فيما حصل 125105 شخصا على الجرعة الثانية".

واختتم قائلا: "نحن نعلم أن الآثار الجانبية قد تكون بسيطة وقد تكون شديدة".

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