عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن| زوجة أركان فؤاد ترد على سخرية رامز جلال .. وأول تعليق لـ وفاء عامر بعد شائعة اعتدائها على ريهام حجاج

صدى البلد

نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير والفنانين على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها على النحو الآتي:

مسلسل هجمة مرتدة الحلقة 5.. أحمد عز يسلم أحد عناصر القاعدة للمخابرات

عرضت قناة dmc الفضائية، خامس حلقات مسلسل هجمة مرتدة، لـ أحمد عز، وهند صبري، وشهدت تصاعدا في الأحداث منذ بدايتها.

مش عارفة إزاي قال اللفظ دا|زوجة أركان فؤاد ترد على سخرية رامز جلال

ردت الفنانة نادية مصطفى على سخرية رامز جلال من زوجها الفنان أركان فؤاد، وقالت خلال مكالمة هاتفية ببرنامج حضرة المواطن مع سيد علي :" انا لا أتابع البرنامج وعدت الحلقة كتير أوي، لكى أتأكد مما يقوله، وثار أبنائي على ما حدث، وأركان لم يغلط في أحد أبدا، ولا أريد الشهرة، ولكن ما حدث أساء لنا.

ملهاش قيمة|أول تعليق من وفاء عامر عن شائعة اعتدائها على ريهام حجاج

قالت الفنانة وفاء عامر لـ صدى البلد إنها قامت برفع بلاغ للنائب العام ضد صاحب قناة الكترونية على يوتيوب روج شائعات بقيامها بالتعدي على الفنانة ريهام حجاج وإرسال بلطجية لها

الاختيار2 | بعد تجسيدها لـ الارهابية سامية شنن.. من هي عبير الطوخي

شهدت الحلقة الخامسة من مسلسل الاختيار 2، الأحداث الدامية التي افتعلتها العناصر الإرهابية بعد فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، يوم 14 أغسطس 2013.

أكرم حسنى ناعيا والدة أحمد خالد صالح: ربنا يرحمها ويصبر أهلها

نعى الفنان أكرم حسنى، والدة الفنان أحمد خالد صالح، التي وافتها المنية أمس السبت متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا .

هجمة مرتدة احمد عز هند صبري نادية مصطفى أركان فؤاد

ترشيحاتنا

تعرف على موعد الإفطار وعدد ساعات الصيام اليوم

حصيلة وفيات كورونا حول العالم تتخطى الـ3 ملايين

في 6 خطوات.. أفضل النصائح لقائدي السيارات أثناء السفر خلال شهر رمضان

طلب إحاطة لوزير التعليم بشأن مواصفات ورقة امتحانات الثانوية العامة

أخبار التوك شو.. أحمد موسى: اعتصام رابعة مسلح والإخوان ولعوا في البلد.. ومفاجأة في حادث أتوبيس أسيوط المتفحّم

تعرف على موعد استئناف البناء في المدن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري الممتاز والقنوات الناقلة

كفارة الجماع في نهار رمضان وهل تجب على الزوج فقط؟ اعرف آراء الفقهاء

إصابات كورونا تقترب من 1000 حالة يوميا.. هل تقرر الحكومة إجراءات جديدة في رمضان؟

الأول من نوعه في الربيع.. الأرصاد تحذر: منخفض جوي يضرب البلاد خلال ساعات

سامح سامي يعلن انفصاله عن هالة صدقى على الهواء

هل وقت الإفطار يبدأ مع أذان المغرب أم يجب الانتظار للتشهد؟ الإفتاء توضح

اليوم.. تطبيق المواعيد الجديدة للمحال من 7 صباحا إلى 11 مساء

أحمد خالد صالح يكشف تفاصيل الساعات الأخيرة قبل رحيل والدته

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خبير ملكي يكشف رأي الأمير فيليب في مقابلة هاري وميجان ماركل مع أوبرا

في ظل خلافه مع عائلته.. أين يقيم الأمير هاري بعد عودته إلى بريطانيا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

أحمد فريد يكتب: 25 سر من أسرار الفضاء (3 )

د. محمد يوسف يكتب: الزراعة الذكية وتعظيم الإستفادة من الموارد المائية

د. هادي التونسي يكتب: غابة الحب

عمر الغنيمي يكتب: كورونا لا يعرف إلا الحزم

د. سعاد شريف تكتب: البدائل الأمنة لعلبة الصفيح القاتلة (السمنة المهدرجة)

رمضان البيه يكتب: شهر الرحمة والبركات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

السيد العادلى

أنا والأستاذ..!!

د.سالم الكتبي

هل تقع إدارة بايدن في فخ الملالي؟

إبراهيم شعبان

عبقرية السياسة الخارجية المصرية في سنوات الفوضى «3-3»

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: المؤسستية الجديدة

كريمة أبو العينين

مصر الحديثة والرئيس

د.مجدي بدران

أسرار حساسية البعوض

أحمد فرغلى رضوان

لا صوت فوق عودة «شريهان».. وتألق الممثلين

عاطف عبد الستار

رسائل العميقة فى 3 مسلسلات رمضانية

اﻟﻤﺰﻳﺪ