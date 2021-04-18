أخبار الفن| زوجة أركان فؤاد ترد على سخرية رامز جلال .. وأول تعليق لـ وفاء عامر بعد شائعة اعتدائها على ريهام حجاج

نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير والفنانين على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها على النحو الآتي:

مسلسل هجمة مرتدة الحلقة 5.. أحمد عز يسلم أحد عناصر القاعدة للمخابرات

عرضت قناة dmc الفضائية، خامس حلقات مسلسل هجمة مرتدة، لـ أحمد عز، وهند صبري، وشهدت تصاعدا في الأحداث منذ بدايتها.

مش عارفة إزاي قال اللفظ دا|زوجة أركان فؤاد ترد على سخرية رامز جلال

ردت الفنانة نادية مصطفى على سخرية رامز جلال من زوجها الفنان أركان فؤاد، وقالت خلال مكالمة هاتفية ببرنامج حضرة المواطن مع سيد علي :" انا لا أتابع البرنامج وعدت الحلقة كتير أوي، لكى أتأكد مما يقوله، وثار أبنائي على ما حدث، وأركان لم يغلط في أحد أبدا، ولا أريد الشهرة، ولكن ما حدث أساء لنا.

ملهاش قيمة|أول تعليق من وفاء عامر عن شائعة اعتدائها على ريهام حجاج

قالت الفنانة وفاء عامر لـ صدى البلد إنها قامت برفع بلاغ للنائب العام ضد صاحب قناة الكترونية على يوتيوب روج شائعات بقيامها بالتعدي على الفنانة ريهام حجاج وإرسال بلطجية لها

الاختيار2 | بعد تجسيدها لـ الارهابية سامية شنن.. من هي عبير الطوخي

شهدت الحلقة الخامسة من مسلسل الاختيار 2، الأحداث الدامية التي افتعلتها العناصر الإرهابية بعد فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، يوم 14 أغسطس 2013.

أكرم حسنى ناعيا والدة أحمد خالد صالح: ربنا يرحمها ويصبر أهلها

نعى الفنان أكرم حسنى، والدة الفنان أحمد خالد صالح، التي وافتها المنية أمس السبت متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا .