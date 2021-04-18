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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أكرم حسنى ناعيا والدة أحمد خالد صالح: ربنا يرحمها ويصبر أهلها

احمد خالد ووالدته
احمد خالد ووالدته

نعى الفنان أكرم حسنى، والدة الفنان أحمد خالد صلاح، التي وافتها المنية أمس السبت متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا .


وكتب أكرم حسنى عبر "تويتر" قائلاً: "‏‏إنا لله وإنا إليه راجعون، والدة الفنان أحمد خالد صالح في ذمة الله. ربنا يرحمها ويصبر أهلها وحبايبها".


ونعى الفنان أحمد خالد صلاح، والدته الدكتورة هالة زين، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".


وكتب أحمد خالد في وقت سابق من صباح امس السبت: "رحلت عني من كنت أكرم من أجلها ، ادعوا لها بالثبات عند السؤال والرحمة والمغفرة وجنة الفردوس ، وشفاعة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وادعوا لنا بالصبر والثبات والسلوان، صلاة الجنازة من مسجد عمرو بن العاص عقب صلاة الظهر إنا لله وإنا إليه راجعون".


كان الفنان أحمد خالد صالح، قد أعلن عبر حسابه على موقع «إنستجرام»، من أيام إصابة والدته بفيروس كورونا، حيث كتب أحمد، قائلاً: «دعواتكم لأمي وحمايا ولعائلتي ولكل مريض بالشفاء العاجل شفاء لا يغادر سقما إن الدعاء يغير الأقدار، كثفوا من الدعاء أرجوكم».

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https://mobile.twitter.com/AkramHosny/status/1383448885037731843?s=19

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