مباراة القمة.. الأهلي يتحدى الغيابات والزمالك يسعى لفك لعنة الدور الأول

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة إلى مواجهة قطبا الكرة المصرية الأهلي والزمالك، مساء اليوم، في مباراة قمة الدور الأول للدوري المصري الممتاز المؤجلة من الجولة الرابعة.

ويحتل الزمالك صدارة الدوري برصيد 33 نقطة من 14 مباراة، بينما يحتل الأهلي المركز الرابع برصيد 27 نقطة ولكن من 11 مباراة.

ولن تكون مهمة لاعبي الأهلي سهلة في الخروج بالانتصار، خاصة في ظل الغيابات التي تضرب صفوف المارد الأحمر ولعل أبرزها حارس المرمي محمد الشناوي بعد إصابته بفيروس كورونا.

بينما يدخل الزمالك اللقاء بالقوة الضاربة ولكنه يسعي لفك لعنة مباريات الدور الأول حيث تقابل الفريقان، 59 مرة في الدور الأول بالدوري، آخرها مباراة الموسم الماضي، التي انسحب فيها الأبيض، وتم احتساب النتيجة 2-0 لصالح الأهلي.

وفاز الأهلي في مباريات الدور الأول على الزمالك، 23 مرة مقابل 8 مرات للأبيض، والتعادل كان حاضرًا في 28 مباراة، وسجل الأهلي 71 هدفًا مقابل 42 هدفًا للزمالك.

أول مباراة جمعت بين الفريقين في الدور الأول، كانت في موسم 1948-1949، وانتهت بالتعادل 2-2، من توقيع أحمد مكاوي وسعد عثمان للأهلي، وسعد رستم وعبد الكريم صقر للزمالك.

أما آخر فوز حققه الزمالك في الدور الأول، كان في موسم 2003-2004، وفاز الأبيض بهدف نظيف من توقيع جمال حمزة.

وخاض الزمالك بعدها في الدور الأول، 13 مباراة أمام الأهلي، ولم يحقق أي انتصار، بعدما خسر 8 مباريات وتعادل 5 مرات، آخرها التعادل السلبي في موسم 2018-2019 على ملعب برج العرب.