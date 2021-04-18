ياسر المحمدي: لست متعصبا للأهلي أو الزمالك ..ولا فارق بين القطبين في القمة

أكد حسين ياسر المحمدي، لاعب الأهلي والزمالك السابق، أنه لا يوجد فرق أثناء لعبه مع القطبين خلال مباريات القمة، لافتًا إلى أنه سجل في شباك الفريق الأحمر بعد شهور فقط من التوقيع مع القلعة البيضاء.

وقال المحمدي في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس :"أمير عبدالحميد حارس الأهلي السابق هو أول من تحدث معه بشأن اللعب للأهلي ".



وأضاف:" محمود الخطيب تحدث مع والدي للانضمام إلى الأهلي وحدثت ضجة إعلامية كبيرة بعد التوقيع للقلعة الحمراء".

وأكمل:" لست متعصبًا لفريق ما سواء الأهلي أو الزمالك، لكن أفضل فتراتي كانت مع الزمالك".

وأتم تصريحاته :" كنت في الأهلي أتدرب بشكل جيد، ومانويل جوزيه غضب بسبب قيام الجماهير بالمطالبة بنزولي الملعب وهذا الأمر كان يزعجه".