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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

سفرتك من الهند.. باكوراس البطاطا والبصل والأرز بالعدس والبصل المكرمل

صدى البلد

إذا كنت تودين تقديم اكلات مختلفة علي الفطار نقدم لكي اليوم سفرة كاملة بأكلات هندية يمكنك أن تتابعي يوميا اكلات من كل دولة 


بطاطا حلوة مشوية بالفلفل الحار والليمون

2 بطاطا حلوة كبيرة 

نصف كوب زيت زيتون

1 ملعقة كبيرة ثوم مفروم

1 ملعقة صغيرة مسحوق فلفل حار

ملح وفلفل أسود مطحون طازجًا

2 ملعقة كبيرة عصير ليمون طازج

تُسلق البطاطا الحلوة وتُقشر وتُقطع إلى شرائح.

سخن الشواية أو الشواية.

يُمزج جميع المكونات الأخرى ، ويدهن على البطاطس من كلا الجانبين ويوضع في صينية فرن مدهونة بالزبدة.

اشويها أو اشويها حتى تصبح ذهبية اللون ، اقلبها وكررها ، أخرجها وقدمها مرة واحدة

 

أرز متبل بالعدس والبصل بالكراميل

ربع كوب عدس مجفف مطبوخ حتى يصبح طريًا ومصفى

4 أكواب بصل مقطع

2 ملعقة كبيرة زيت نباتي

1 كوب أرز مسلوق

3 فصوص

2 حبة بهارات كاملة

1 ملعقة صغيرة ملح

1 ملعقة صغيرة كمون مطحون

6 حبات هيل مهروسة

1 ملعقة صغيرة ثوم مهروس

2½ كوب مرق خضار أو دجاج

1 كوب أعشاب طازجة ومفرومة

 

سخني مقلاة كبيرة وأضيفي البصل ، واتركيها على نار متوسطة منخفضة حتى يتكرمل أو بني غامق اللون مع التحريك ، حوالي 15 إلى 20 دقيقة ، ارفعي عن النار واتركيها جانباً.

في قدر متوسطة الحجم ، سخني 1 ملعقة كبيرة من الزيت وأضيفي التوابل والثوم ، وحركيها واقليها لمدة دقيقتين ، ثم أضيفي الأرز وقلبي حتى يتغطى ، ثم أضيفي العدس ، وحركيها وأضيفي المرق ، واتركيها حتى الغليان ، وتبليها بالملح. أضف الأعشاب الطازجة. يُغطّى ويُطهى حتى ينضج الأرز ، لحوالي 20 دقيقة ، تُرفع البهارات ويُترك جانبًا.

ضعي البصل في قاع مقلاة فرن أو طبق فرن بقاعدة مسطحة وجوانب مرتفعة.

يُسكب مزيج الأرز على الوجه ، ويُضغط بقوة لضغط الأرز ، ويُخبز لمدة 20 دقيقة ثم يُرفع عن النار.

تبرد قليلا قبل فك القالب.

 

باكوراس البطاطا والبصل

باكوراس هي فطائر من شرق الهند مصنوعة من دقيق شانا ، وهذا متوفر في معظم محلات السوبر ماركت لدينا.

1½ كوب طحين حنا أو بيسان

2 ملعقة صغيرة كمون مطحون محمص

1 ملعقة صغيرة ملح

1 ملعقة صغيرة مسحوق فلفل حار

¾ ملعقة صغيرة فلفل حار أو حريف

نصف ملعقة صغيرة من صودا الخبز

½ كوب شدون بيني المفروم ناعماً

نصف كوب ماء بارد

1 بطاطا كبيرة مقشرة ومبشورة

2 بصلة متوسطة مفرومة ناعماً

زيت نباتي للقلي

في وعاء للخلط ، يُمزج دقيق الشانا مع الكمون ومسحوق الفلفل الحار والفلفل والملح وصودا الخبز. يقلب في الماء.

أضيفي البطاطا والبصل وشدون بيني وقلبي حتى تمتزج.

تُسقط العجينة بالملعقة في الزيت الساخن وتُقلى على الجانبين لمدة 2-3 دقائق.

استنزاف جيدا.

تقدم مع الصلصة.

الهند البطاطس البهارات زيت أرز

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