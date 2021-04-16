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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

اكلة من دولة الكويت.. طريقة عمل القبوط باللحم

الفبوط الكويتي
الفبوط الكويتي

تحاول كل ربة منزل تقديم كل ماهو جديد علي سفرة رمضان ولذلك يمكن ان تتعرفي علي طريقة عمل القبوط الكويتي باللحم
 

المقادير


زيت نباتي
3 حبات بصل مفرومين
2 حبة لومي
1 ملعقة كبيرة ثوم مهروس
½ ملعقة صغيرة فلفل أسود
3 ملعقة كبيرة معجون طماطم
2 حبة طماطم مبشورة
2 حبة كوسا مقطعة مكعبات كبيرة
2 حبة باذنجان مقطع مكعبات كبيرة
لتتبيل اللحم:
1 كيلو لحم بعظمه
1 ملعقة صغيرة ملح
1 ملعقة صغيرة فلفل أسود
1 ملعقة صغيرة كركم
1 ملعقة صغيرة سبع بهارات
1 ملعقة صغيرة بابريكا
1 ملعقة صغيرة هيل مطحون
1 ملعقة صغيرة كزبرة يابسة
1 ملعقة صغيرة حلبة مطحونة
لتحضير العجينة:
2 كوب طحين
2 ملعقة كبيرة زيت
رشة ملح
ماء دافئ للعجن
لتحضير الحشوة:
2 حبة بصل مفرومة
¼ كوب زبيب
رشة ملح
1 ½ ملعقة صغيرة فلفل أسود
½ ملعقة صغيرة هيل
½ ملعقة صغيرة كزبرة يابسة
1 ملعقة صغيرة لومي مطحون

 


طريقة التحضير

 


نضع القليل من الزيت في قدر عميق ونحميه ثم نضيف البصل واللومي ونحرك حتى يذبل ثم نضيف الثوم ونحرك جيداً ثم نضع الفلفل أسود ونحرك .
نضيف اللحم بعظمه مع التوابل أي الفلفل والكركم والسبع بهارات والبابريكا والهيل والكزبرة والحلبة ونقلب المكونات لبضعة دقائق حتى يمتص اللحم النكهات .
نضيف معجون الطماطم ونحمسه جيداً مع اللحم ثم نضيف الطماطم المبشورة ونحرك المكونات مع بعضها ونتركها على نار هادئة حتى تتسبك الصلصة .
نغمر المكونات بالماء الساخن ونتركها على نار متوسطة إلى هادئة .
أثناء ذلك نحضر العجينة فنضع في وعاء كلاً من الطحين والملح والزيت ونضيف الماء بالتدريج مع الاستمرار بالعجن حتى تتشكل عجينة متماسكة .
نبدأ بتحضير الحشوة فنضع في وعاء كلاً من البصل والزبيب والملح والفلفل الأسود والهيل والكزبرة واللومي المطحون ونحرك .
نشكل كرات من العجينة ثم نفردها ونضع بها الحشوة ثم نغلقها بإحكام على شكل كرات أو أصابع .
وقبل أن ينضج اللحم بعظمه تماماً نضيف العجينة المحشية للمرق مع الباذنجان والكوسا والملح ونغطي القدر ونتركه على نار متوسطة حتى تنضج المكونات تماماً مع التحريك من حين لآخر .
نضع القبوط مع اللحم بطبق التقديم وبذلك يكون جاهزاً .

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