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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أبرز أخطاء الأسبوع الأول من مسلسلات رمضان 2021

مشهد الهاتف المقلوب
مشهد الهاتف المقلوب في ضل راجل

شهد الأسبوع الأول من مسلسلات رمضان 2021، العديد من الأحداث واللقطات الجيدة التي نالت تعليقات إيجابية من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لكن الجمهور أيضا لم يغفل الأخطاء التي وقع فيها صناع بعض الأعمال.

نسل الأغراب ولحم غزال 

بعض الانتقادات كانت لحظية من خلال تعليق المشاهدين على اللهجة الصعيدية لأبطال مسلسل نسل الأغراب التي لم يفهمها الكثيرون في بعض المشاهد، وملابس أحمد مالك وأحمد داش التي لا يرتديها الشباب صغير السن في الصعيد.

أيضا أثارت ظاهرة سيارات الجيب الكبيرة في الصعيد حفيظة بعض المتابعين، خاصة مع تنزه مي عمر بسيارتها الصخمة في الشوارع بمفردها دون رقيب وهو ما لا يحدث في الصعيد. 

لفت مظهر الممثلين الذي لا يتسق مع طبيعة الأدوار انتباه الجمهور مثل لوك الفنانة غادة عبد الرازق في مسلسل لحم غزال، وهو نفس العمل الذي كتب اسم الفنان عمرو عبد الجليل بطريقة خاطئة على التتر. 

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التفاصيل الكاملة لخلاف أحمد السعدنى وزينة بسبب "كله بالحب"

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ياسر جلال: أنا فرحان بمسلسل "ضل راجل" وانتظروني في "الديب" بعد رمضان| حوار

تتر كله بالحب وموبايل ضل راجل 

الملحوظة الأكثر تداولا خلاص الأسبوع الماضي في مسلسلات رمضان كان تتر مسلسل كله بالحب، بعد ظهور بطلته الفنانة زينة على التتر أكثر من مرة سواء باسمها أو مشاهدها على حساب الأبطال ما تسبب في غضب وانسحاب أحمد السعدني ومصطفى درويش من العمل ومقاضاة الشركة المنتجة.

أشاد الكثيرون بمسلسل ضل راجل الذي يقوم ببطولته الفنان ياسر جلال ونور ونيرمين الفقي، وقصته الاجتماعية التي تمس الأسرة المصرية، لكنه لم يخل من الانتقادات أيضا. 

ظهر الفنان ياسر جلال في إحدى المشاهد وهو يتحدث في هاتفه المحمول مع زوجته نيرمين الفقي، لكنه كان ممسكا بالموبايل بطريقة مقلوبة ما أثار سخرية رواد السوشيال ميديا. 

علق الفنان ياسر جلال على هذه اللقطة في تجسل صوتي وقال إنه كان يتحدث مع مساعد المخرج أثناء تصوير المشهد وكان يستمع إلى كلامه لذا لم ينتبه إلى وضع الهاتف خاصة أن المشهد كان به الكثير من الحركة. 

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رفعوه لسابع سما| عمرو أديب يوجه رسالة لـ بطليّ "ملوك الجدعنة".. فيديو

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سوبر أمين شرطة.. خطأ فادح في مسلسل ملوك الجدعنة

سوبر أمين شرطة 

كان مسلسل ملوك الجدعنة من الأعمال التي حظيت بتداول كبير على السوشيال ميديا ضمن العديد من مسلسلات رمضان ، بإيفيهاته ولقطاته المليئة بمشاهد السخرية والأكشن لكن الجمهور التقط لصناعه خطئا لم يمر مرور الكرام. 

ظهر في الحلقة الأولى من ملوك الجدعنة أمين شرطة يرتي البدلة الرسمية في مشهد مع الفنان مصطفى شعبان لكنه كان يعلق 4 شرط على كتفه بدلا من 3، وعلق أحد رواد موقع فيسلوك إن هذه الرتبة "سوبر أمين شرطة" أي أنها غير متواجدة في الحقيقة. 

 

مسلسلات رمضان نسل الأغراب ضل راجل ياسر جلال ملوك الجدعنة

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