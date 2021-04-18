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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بالأرقام .. مقارنة بين خطي دفاع الأهلي والزمالك قبل قمة الدورى

الاهلي والزمالك
الاهلي والزمالك

يستعد النادي الأهلي، لمواجهة قوية أمام غريمه التقليدي الزمالك اليوم الأحد، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء ضمن منافسات مؤجلات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

 

وتعد مباراة القمة القادمة ذات أهمية خاصة للفريقين في صراع صدارة جدول ترتيب بطولة الدورى المصري الممتاز، فبالنسبة للزمالك المباراة ثأرية من الدرجة الأولى بعد الخروج من بطولة دوري أبطال أفريقيا وخسارته الأخيرة في ذات البطولة أمام الأهلي.

 

ويسعي النادي الأهلي، تحت قيادة موسيماني لمواصلة سجل النتائج الإيجابية والحصول على ثلاث نقاط أمام الغريم لإسعاد الجماهير والعودة لصدارة الترتيب مبكرا على أمل حسم صراع البطولة مبكرا.

 

ونعرض لكم مقارنة بالأرقام بين خطي دفاع الأهلي والزمالك في الدورى المصري

  • وصلت نسبة التمريرات الصحيحة للنادي الأهلي لـ 85 % متفوقا علي الزمالك 84% 
    ، في حين كانت نسبة الالتحامات الصحيحة لصالح الزمالك بنسبة 64% مقابل 62 % 
    ، خط دفاع الزمالك حقق نسبة التحامات هوائية أكثر من الأهلي وصلت لـ 69 % مقابل 63 % للأحمر
  • تصدي خط دفاع الأهلي لـ 15 تسديدة بينما الزمالك 30 
    - استخلاص الكرة 
    343 للأهلي ، 410 للزمالك 
    - قطع التمريرات 
    227 للأهلي ، 321 للزمالك
  • استقبل الأهلي 5 أهداف في حين استقبل الزمالك 6
  • خرج الأهلي بـ 7 مباريات بشباك نظيفة في حقق الزمالك ذلك 9 مرات
  • تفوق الأهلي في التمريرات الصحيحة بنسبة 85 % مقابل 84 % للزمالك
  • نجح دفاع الأهلي في تسجيل 4 أهداف بينما سجل الزمالك هدفا وحيدا

 

ويحتل الزمالك صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 33 نقطة من 14 مباراة، بينما يحتل الأهلي المركز الرابع برصيد 27 نقطة ولكن من 11 مباراة.

الأهلى الزمالك الدوري المصري

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