تنفيذ 616 حكما وضبط 513 مخالفة مرورية و 21 قضية تموينية بأسوان

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان ، اليوم الأحد ، حملة مكبرة لضبط الخارجين عن القانون، تنفيذًا لتوجيهات اللواء عصام عثمان، مدير الأمن .

ففى مجال ضبط الأسلحة النارية والمواد المخدرة، تم ضبط متهم وبحوزته كمية من نبات البانجو تزن (500) جرام .

وفي مجال تنفيذ الأحكام ، تم تنفيذ 616 حكمًا قضائيًا شملت ضبط (128) حكم حبس جزئي، و( 28 ) حكم حبس مستأنف، و( 307 ) أحكام غرامات، و( 153 ) أحكام المخالفات .

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وفي مجال ضبط القضايا التموينية، تم ضبط 21 قضية تموينية شملت ضبط 8 قضايا لعدم الإعلان عن الأسعار ، و 4 قضايا لعدم حمل شهادة صحية ، بالإضافة إلى ضبط 3 قضايا لبيع السلع بأزيد من السعر الرسمي ، علاوة على ضبط قضيتين استخدام اسطوانات البوتاجاز في غير الغرض المخصص لها ، فضلاً عن ضبط 4 قضايا قضايا لمخالفات المخابز البلدية .

وفي مجال ضبط القضايا المرورية تم ضبط 513 مخالفة مرورية شملت ضبط 4 مركبة توك توك وتروسيكل ودراجة نارية بدون ترخيص، بجانب التصالح الفوري في 84 مخالفة، وتحرير 120 مخالفة غرامة ونش ، بجانب سحب تراخيص لـ 87 حالة لعدم قبول التصالح، بالإضافة إلى تحرير 99 مخالفة تجاوز حد السرعة، فضلًا عن 115 مخالفة متنوعة.

وفى مجال القيادة تحت تأثير المواد المخدرة تم فحص ( 25 ) قائد سيارة بكمين غرب أسوان بدائرة قسم أول أسوان مما أسفر الفحص عن ضبط حالتين إيجابية لتعاطي " حشيش وبانجو " .

وتركت نتائج الحملة الأمنية أثر طيب وملموس لدى المواطنين ورسخت لديهم الشعور بالأمن وعمقت الثقة في جهاز الشرطة وقدرته على ضبط الخارجين على القـانون وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة.

يأتي ذلك في ضوء خطة المديرية بتنفيذ استراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف التواجد الشرطي بالشارع لإعادة الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية ومكافحة الجريمة بشتى صورها خاصة أعمال البلطجة والاتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية بدون ترخيص.

وتنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية يتم القيام بحملات تفتيشية مكبرة تستهدف البؤر الإجرامية وتجار وحائزي الأسلحة النارية وورش تصنيعها والمكافحة الفعالة للقضاء على ظاهرة الاتجار فى المواد المخدرة بكافة أشكالها وضبط حائزيها والمتجرين فيها.