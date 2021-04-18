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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

آراء طلاب الثانوية العامة عن أول بروفة للامتحانات بالنظام الإلكتروني.. فيديو

صدى البلد

خاض طلاب الثانوية العامة اليوم الأحد الموافق ١٨ أبريل ٢٠٢١، أول بروفة لـ امتحانات الثانوية العامة، ويعد الهدف من هذه البروفة ضبط الإعدادات الخاصة بالاجهزة، وتحديث منظومة التابلت، وقياس تغطية الـ 4G، وقياس كفاءة الوصول إلى السحابة الإلكترونية.


ورصدت عدسة صدى البلد بالبث المباشر، آراء طلاب الثانوية العامة حول هذه التجربة عقب خروجهم من أحد المدارس، وعن سرعة الانترنت ودرجة نجاح المهمة.


وعبر الكثير عن استيائهم من بطء الدخول على المنصة الإلكترونية، وبعض المشاكل التقنية التي واجهتهم بسبب سرعة الإنترنت بالمدرسة، والبعض الآخر أوضح أنه اجتاز التجربة بسلاسة، وكان مستوى الأسئلة من السهل للمتوسط.


وذكرت مريم ممدوح طالبة بالصف الثالث الثانوي، أنها تتمنى أن يتم الاستفادة من هذه التجربة بالشكل الأمثل قبل خوض الاختبارات النهائية، وأن يتم تدريب المدرسين على التجربة لإفادة الطلاب بالمعلومات حول النظام.


وأضافت هنا أمير، أن طلاب الثانوية العامة اعتادوا على أسئلة النظام الجديد، ولكن تبقى العقبة في سرعة دخولهم على المنصات الإلكترونية للامتحان، فالبعض يسجل دخوله سريعاً والبعض الآخر لا يستطيع الوصول للامتحان.

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