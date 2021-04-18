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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

"اقتصادية عجمان" توقع اتفاقية مع "نون" لدعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة

صدى البلد

وقّعت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان اتفاقية تعاون مع شركة "نون" لدعم نمو ونجاح الشركات الصغيرة والمتوسطة و روّاد الأعمال في الإمارة ومن بينهم منتسبي برنامج المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسّطة "تعزيز"، ومنتسبي برنامج "ريادة" لمزاولة الأنشطة الاقتصادية في المنازل، وأصحاب رُخص التجارة الإلكترونية.

 

تأتي الاتفاقية بالتزامن مع النمو المتسارع والمطّرد في معدلات التجارة الإلكترونية التي يشهدها العالم نتيجة تغيّر أنماط المستهلكين وللتغلب على أزمة انتشار فيروس كورونا.

 

وقع الاتفاقية عبدالله أحمد الحمراني، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية و علي كافل حسين، رئيس الموظفين بشركة "نون".

 

وقال الحمراني إن الدائرة تهدف من خلال هذا التعاون إلى إلهام الابتكار وتشجيع روّاد الأعمال المحلّيين والمساعدة في التحول الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارة، والتي تسعى الدائرة لتمكينها بأفضل الأدوات لتحقيق النمو والنجاح في ظل التحدّيات التي تعصف بها وآخرها جائحة كورونا كما تتيح لروّاد الأعمال التسويق والترويج لمنتجاتهم عبر المنصة الإلكترونية "نون محلّي".

 

وأشار إلى أن هذا التعاون يسهم في انتشار منتجات رواد الأعمال بأسواق جديدة ورفع نسب مبيعاتهم، بالإضافة إلى تقديم الدورات التدريبية المخصصة عبر الإنترنت والمصممة لتوجيه البائعين من خلال أفضل ممارسات البيع عبر شبكة الإنترنت، بما في ذلك كيفية تحسين عروضهم وتوسيعها للوصول بشكل أفضل إلى العملاء في جميع أنحاء المنطقة.

 

وأوضح الحمراني أن الاتفاقية تعزز الشراكة مع القطاع الخاص الذي أصبح شريكاً رئيسياً وداعماً للقطاع الحكومي في تحقيق رؤيته الاستراتيجية، مؤكدا استمرار الدائرة في تكريس جهودها للتعاون مع المؤسسات الرائدة في الصناعة التي تقدم المعرفة والموارد للشركات الصغيرة والمتوسطة.

 

من جانبه قال علي كافل حسين، رئيس الموظفين بشركة "نون" إن أحد الأهداف التأسيسية لموقع "نون دوت كوم" هو دعم رواد الأعمال الإقليميين وبناء نظام تجارة إلكترونية مزدهر يمنح جميع الشركات، بغض النظر عن حجمها، مجالًا متكافئًا وفرصة للمنافسة بشكل أفضل في السوق الخاصة بهم.

 

وأشار إلى أن "نون" تستقبل مئات الآلاف من منتجات الشركات الصغيرة والمتوسطة على منصتها ومع "نون محلّي"، سيتم خلق فرصة إضافية للمواهب المحلية لتوسيع نطاق وصولهم إلى العملاء.

اقتصادية عجمان الشركات الصغيرة والمتوسطة مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة

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