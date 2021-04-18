فيديوجراف.. تعليق وزير النقل على نوم شاب فوق قضبان السكة الحديد

انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر لشاب يقوم بعمل تحدي على قضبان السكة الحديدية ويمدد جسده عليه لينتظر القطار يمر مسرعا من فوقه دون أن يدهسه أو يصدمه.

ولاقى الفيديو انتشارا واسعا مما اثار غضب الكثيرين وخاصة وزير النقل الذي علق على الواقعة وتوعد هذا الشاب بالبحث عنه و القبض عليه لردع الذين يقوموا بمثل هذه الافعال على قضبان السكة الحديدية .

ونستعرض المزيد من التفاصيل حول تعليق وزير النقل كامل الوزير على واقعة شاب ينام تحت القطار من خلال الفيديوجراف التالي.