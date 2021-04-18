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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بالسعر و المواصفات.. أكثر 5 سيارات سيدان شعبية فى السوق المصري|صور

أكثر 5 سيارات سيدان
أكثر 5 سيارات سيدان شعبية فى السوق المصري

يبحث بإستمرار من يرغب فى اقتناء سيارة جديدة عن شريحة سعرية مناسبة توفر إحتياجاته مقابل مبلغ معقول وفقاً لمتطلباته، وهنا تظهر الفئة الإعتمادية التى تقدم خيارات عدة قياساً بسعرها، وهى واحدة من الفئات التى تلقي رواجاً  كبيراً داخل السوق المصري للسيارات.

 

ويطرح موقع " صدى البلد " الإخبارى قائمة بأشهر 5 سيارات اعتمادية وأكثرها انتشاراً على الطرق المصرية موديلات 2021.

 

1ـ تويوتا كورولا

ينتمي طراز تويوتا كورولا لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك 1600 سي سي، ينتج قوة 120 حصان، وعزم أقصى للدوران 154 نيوتن/ متر، و تعتمد السيارة على منظومة الدفع الأمامى، التى تتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، في غضون 10.8 ثانية.

 

جاءت سيارة تويوتا بمجموعة من المواصفات القياسية ووسائل الأمن والسلامة، ومنها الوسائد الهوائية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، توزيع إلكتروني للفرامل EBD، ونظام الثبات الإلكتروني ESP ، إضافة إلى بعض الكماليات بمصابيح ضباب أمامية وخلفية مع إضاءة نهارية LED، وعجلة قيادة متعددة الاغراض.

تبلغ أسعار سيارت تويوتا كورولا موديل 2021 :

الفئة الأولى  M/T بقيمة بلغت 290 ألف جنيه.

الفئة الثانية A/T Basicبـ 315 ألف فى السوق المحلية.

الفئة الثالثة  Active Plus بـ 318 ألف جنيه.

 الفئة الرابعة STD بـ 350 ألف.

 الفئة الخامسة Comfort plus بـ 353 ألف.

الفئة السادسة F/O ألف بسعر 380 ألف جنيه.

الفئة السابعة بـ 400 ألف جنيه.

الفئة الثامنة H/L بسعر 450 ألف جنيه.

 

2 ـ كيا ريو

حصل الجيل الرابع  لسيارة كيا ريو 2021 على نسختين من محركتها، الأول ياتى بسعة 1.4 لتر 4 أسطوانات يولد قوة 99 حصان، و 133 نيوتن متر من عزم الدوران، ويعمل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات، أما المحرك الثانى  1.0 لتر 3 أسطوانات يولد قوة 118 حصان، و 172 نيوتن متر من عزم الدوران، ويعمل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 7 سرعات ثنائي القابض.

 

من ناحية التصميم أخذت ترقيات خارجية دقيقة، بداية من الشبكة الأمامية و الاكصدام، مع أغطية مصابيح ضباب جديدة، بالاضافة إلى مصابيح أمامية LED مع مصابيح DRL مدمجة، و زودت بشاشة معلومات وترفيه داخلية مقاس 8 بوصات، و دعمت بخدمتي آبل كار بلاي اللاسلكية وأندرويد أوتو.

 

يبدأ سعر كيا ريو 2021  فى السوق المحلى المصرى من 284 ألف جنيه إلى 340 ألف جنيه.

 

3 ـ ميتسوبيشي لانسر "شارك"

تأتي سيارة ميتسوبيشي بخيارين من المحركات الأول محرك من 4 سلندرات بسعة 1,6 لتر بقوة 115 حصان وعزم 156 نيوتن متر، و المحرك الثاني سعة 2000 سي سي بقوة 150 حصان وعزم 210 نيوتن متر وكلاهما يعملان مع ناقل حركة أوتوماتيك CVT بدفع أمامي للعجلات لأن يساعد علي توفير الوقود.


تحتوي علي العديد من وسائل الأمان لتساعد  في حماية الركاب و تدعم وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، والفئات العليا 6 وسائد هوائية، مع نظام مانع إنزلاق الفرامل والتوزيع الإلكتروني لقوة الفرامل لتزيد من قوة المنظومة، و انذار ضد السرقة وأحزمة أمان امامية وخلفية، ومثبت لمقاعد الأطفال، و نظام الثبات الإلكتروني والتحكم في المرتفعات.


أسعار سيارات ميتسوبيشي لانسر “شارك" موديل 2021:

الفئة الأولى F/O بقيمة بلغت 270 ألف جنيه.

 الفئة الثانية  H/L بقيمة 310 ألف جنيه.


4 ـ ام جى 6

جاءت السيارة ام جي 6 موديل 2021 بمحرك مكون من أربع اسطوانات، سعة 1500 سي سي تيربو و يولد قوة قدرها 169 حصان، وعزم أقصى للدوران 250 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سباعى السرعات أوتوماتيك.

 

و زودت بالمصابيح الأمامية والخلفية بتقنية LED ، ضوء نهاري، مصابيح ضباب،  كما جهزت السيارة بوسائد هوائية ونظام  ABS، و تأتي بمنظومة فرامل قوية جدا لأن بها توزيع الكتروني للفرامل EBD، ونظام الفرامل المساعد.

طرحت سيارة إم جي 6 موديل 2021  بسعر:

الفئة الأولى STD بسعر 284.9 ألف جنيه.

الفئة الثانية comfort بسعر 299.9 ألف جنيه.

 الفئة الثالثة  سعرها 314.9 ألف جنيه.

الفئة الرابعة بسعر 319.9 ألف جنيه.

5 ـ هيونداى النترا HD

تتوفر سيارات هيونداي إلنترا HD موديل 2021 في السوق المصري بمحرك GAMMA 1.6 لتر رباعي الأسطوانات ويولد قوة تصل إلى 121 حصانًا عند 6200 دورة في الدقيقة، ويصل عزم الدوران إلى 156 نيوتن.متر عند 4200 دورة في الدقيقة، ويقترن بناقل حركة أوتوماتيك من 4 سرعات.

 

جهزت السيارة بجهاز مانع لإدارة المحرك والسرقة وفوانيس ضباب أمامية وزجاج كهربائي و قفل مركزي للأبواب ، وريموت كنترول وإنذار ، كمبيوتر رحلات ، ومخرج كهرباء 12 فولت ، و فوانيس LED خلفية  فرش فاخر للمقاعد، و مسند يد أمامي وصندوق تخزين ، وشبكة أمامية من الكروم ، و مقابض داخلية بطلاء من الكروم ، مع سبويلر خلفي.

يتراوح سعر السيارة النترا HD  موديل 2021 فى السوق المصرى ما بين 233 ألف جنيه إلى 270 الف جنيه.

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