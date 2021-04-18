السيطرة علي حريق في مخبز سياحي بالإسماعيلية

شب حريق هائل في مخبز سياحي مساء اليوم الأحد قرب ميدان السادات في الإسماعيلية.



تلقي اللواء ياسر نشات مدير أمن الإسماعيلية إخطاراً من العميد إيهاب مصطفي مأمور قسم ثان باندلاع حريق بمخبز سياحي ملك محمد احمد ابو هاشم بمنطقة تقاطع شارع المستشفي مع ميدان السادات.



ودفعت إدارة الحماية المدنية برئاسة اللواء خالد كامل مدير إدارة الحماية المدنية بسيارتي إطفاء نجحت في السيطرة علي الحريق دون وقوع أي خسائر في الأرواح.



وقالت المصادر أن سيارات الإسعاف لم تنقل أي مصابين إلي المستشفيات فيما تم اخماد الحريق والسيطرة عليه، مشيرة إلي أن الخسائر مادية فقط وهي عبارة عن 30 طاولة خشبية.