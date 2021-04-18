سوزان نجم الدين: تلقيت عروض زواج مقابل طائرات خاصة من رجال أعمال

أكدت الفنانة سوزان نجم الدين، أنها لم تتعرض للطلاق من زوجها حتى وفاته، ولكنها انفصلت هي وزوجها بسبب اختلاف آراءهما السياسية وظروف اخرى، موضحة أنها وحتى وفاته كانت على ذمته، وهو ما ترتب عليه أنها ورثت من زوجها في أمريكا وسوريا.

وأوضحت سوزان نجم الدين خلال حوارها ببرنامج "شيخ الحارة والجريئة"، مع المخرجة إيناس الدغيدي، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنها لم تستمر في حب حبيبها الأول أيمن زيدان، مشيرة إلى أن الحب يتحول للاحترام بعد سنوات، وأنه لم يكن متزوج في هذه الفترة وعدم زوجهما يرجع لظروف ما.

وكشفت سوزان نجم الدين، أنها لم تتزوج من أحد أو رجال الأعمال مقابل الإقامة في دبي أو مصر، متابعة: "تلقيت عروض زواج من رجال أعمال مقابل الحصول على طائرات خاصة أو عمل بقناة ولكني رفضت.. وأنا دلوقتي جاهزة للزواج".