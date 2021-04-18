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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

غيابات بالجملة.. تشكيل ريال مدريد لمواجهة خيتافي فى الدوري الإسباني

صدى البلد

كشف الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد، عن التشكيل الأساسي لفريقه أمام خيتافي في الجولة الثالثة والثلاثين لبطولة الدوري الإسباني.

وتنطلق المباراة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وجاء تشكيل ريال مدريد كالآتي:

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: ألفارو أودريازولا - إيدير ميليتاو - تشوست - مارسيلو

خط الوسط: لوكا مودريتش - فرانشيسكو إيسكو - ماركوس أسينسيو - رودريجو جويس - فينسيوس جونيور

خط الهجوم: ماريانو دياز


ويغيب عن ريال مدريد كل من سيرجيو راموس ورافاييل فاران وإيدين هازارد وداني كارفخال ولوكاس فاسكيز وفيرلاند ميندي بسبب الإصابة، وكاسيميرو وناتشو فيرنانديز بسبب الإيقاف، وفالفيردي بسبب مخالطته لشخص مصاب بفيروس كورونا، فيما يجلس توني كروس وكريم بنزيما على مقاعد البدلاء.

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