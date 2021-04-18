حقيقة طلب محمد منير الزواج بـ سوزان نجم الدين ورفض الأخيرة

قالت الفنانة سوزان نجم الدين، إنها من محبي المطرب الكبير محمد منير، مؤكدة أنه لم يتقدم للزواج مني و"محدش ينقع يرفض الكينج"، مضيفة أنها تعشق صوت محمد منير وصديقي القريب مني جدا.



فيما أجابت الفنانة السورية سوزان نجم الدين، على سؤال بأنه "هل أنتي مع بشار ولا مع الشعب"، قائلة :"أنا مع الشعب والوطن وقائد الوطن"، متابعة أن الشعوب العربية ينقصها ثقافة الحرية وكثيرين لا يفرقون بين الفوضى والحرية.



وأضافت خلال حوارها ببرنامج "شيخ الحارة والجريئة"، مع المخرجة إيناس الدغيدي، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن تم عمل مونتاج لتصريحات سابقة لي أساءت لي على غير الحقيقة، موضحة أنها لم تقول في تصريحات سابقة أنها ضد الرئيس السوري بشار الأسد وضد الشعب السوري.



فيما عبرت الفنانة سوزان نجم الدين، عن عميق تقديرها للرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدة أن الرئيس السيسي سبب وحدة الشعب المصري ونجاح أهداف الثورة.

قالت نجم الدين، إن كل واحد يحب وطنه بطريقته والاختلاف السياسي لا يؤدي إلى خلاف والحوار هو سبيل التواصل، مضيفة أنه بدون حوار لا نقدر نتحد لكي نستطيع بناء وطننا.

وأضافت أن الشعب السوري صمد فيما يحدث من حوله، وهناك بعض المواطنين لا يفرقون بين الفوضى والحرية وأن الأمر يتطلب على الشعوب العربية أن تتثقف أولًا حتى تكن قادرة على الاستمتاع بالحرية، والتفرقة بين الفوضى والحرية، مشيرة إلى أنها مع الشعب السوري وتدعم الدولة وقائد الوطن.

وأضافت سوزان نجم الدين، أن الجهلاء بتاريخ سوريا ومن يدمروا سوريا ليسوا بالسوريين، مشددًا على أن ما تتعرض لها سوريا والدول العربية مؤامرة دولية، كما أن كل ما تعرضت له تونس ومصر وليبيا وسوريا والعراق مكتوب.

وأشارت إلى أن تجربة مصر الفترة الأخيرة هي تجربة عظيمة، حيث إنها جمعت المؤيدين والمعارضين في سياق واحد، مؤكدة أن الرئيس السيسي سيطر على الوضع ونظم البلاد، مؤكدة أن التجربة المصرية ناجحة وثورات العرب دمرت الشعوب إلا مصر.

