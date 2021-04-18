الجماهير تساند الأهلي في مباراة القمة من مقر النادي بالجزيرة

شهد مقر النادي الأهلي بالجزيرة بالقاهرة إقبال عدد كبير من الأعضاء للاستماع لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك .

ورصدت عدسة صدى البلد توافد مئات الأعضاء وأسرهم للاستمتاع بأجواء المباراة ومساندة المارد الأحمر داخل مقر النادي .





قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة المصري الوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء حادث قطار طوخ في مباراة الأهلي والزمالك المقرر لها بعد قليل في تمام الساعة التاسعة ونصف مساء باستاد القاهرة الدولي ضمن المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري.

ويخوض الأهلي المباراة بتشكيل مكون من :-

ويضم التشكيل كل من علي لطفي في حراسة المرمي وأحمد رمضان بيكهام وبدر بانون ورامي ربيعة وأيمن أشرف وعمرو السولية وأليو ديانج ومحمد مجدي قفشة وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر ومحمد شريف.

بينما جاء تشكيل الزمالك كالتالي:-

حراسة المرمى : محمود جنش

خط الدفاع : حازم إمام – محمود علاء – محمود الونش – أحمد فتوح

خط الوسط : طارق حامد – فرجاني ساسي – يوسف أوباما – محمود عبد الرازق شيكابالا – أشرف بن شرقي

خط الهجوم : مروان حمدي

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من : محمد أبوجبل وعبد الله جمعة ومحمد عبد الشافي ومحمد عبد الغني وحمزة المثلوثي وإسلام جابر وأحمد سيد زيزو وحميد أحداد وسيف الدين الجزيري.





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