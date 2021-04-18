عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الجماهير تساند الأهلي في مباراة القمة من مقر النادي بالجزيرة

صدى البلد

شهد مقر النادي الأهلي بالجزيرة بالقاهرة إقبال عدد كبير من الأعضاء للاستماع لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك .

ورصدت عدسة صدى البلد توافد مئات الأعضاء وأسرهم للاستمتاع بأجواء المباراة ومساندة المارد الأحمر  داخل مقر النادي .

 

قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة المصري الوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء حادث قطار طوخ في مباراة الأهلي والزمالك المقرر لها بعد قليل في تمام الساعة التاسعة ونصف مساء باستاد القاهرة الدولي ضمن المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري.

 

ويخوض الأهلي المباراة بتشكيل مكون من :-

ويضم التشكيل كل من علي لطفي في حراسة المرمي وأحمد رمضان بيكهام وبدر بانون ورامي ربيعة وأيمن أشرف وعمرو السولية وأليو ديانج ومحمد مجدي قفشة وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر ومحمد شريف.

بينما جاء تشكيل الزمالك كالتالي:-

حراسة المرمى :  محمود جنش

خط الدفاع : حازم إمام – محمود علاء – محمود الونش – أحمد فتوح

خط الوسط : طارق حامد – فرجاني ساسي – يوسف أوباما – محمود عبد الرازق  شيكابالا – أشرف بن شرقي

خط الهجوم : مروان حمدي
ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من : محمد أبوجبل وعبد الله جمعة ومحمد عبد الشافي ومحمد عبد الغني وحمزة المثلوثي وإسلام جابر وأحمد سيد زيزو وحميد أحداد وسيف الدين الجزيري.

 

IMG-20210418-WA0017
IMG-20210418-WA0017
IMG-20210418-WA0016
IMG-20210418-WA0016
IMG-20210418-WA0015
IMG-20210418-WA0015
IMG-20210418-WA0014
IMG-20210418-WA0014
IMG-20210418-WA0013
IMG-20210418-WA0013
IMG-20210418-WA0012
IMG-20210418-WA0012
الأهلي والزمالك اتحاد الكرة المصري الزمالك الأهلى مباراة الأهلى والزمالك

ترشيحاتنا

سكان دار مصر الأندلس يشكون تدنى مستوى الخدمات

نصائح من ذهب .. حافظ على سيارتك في 5 خطوات

القمة 121.. الشحات يرفض هدية السولية.. والزمالك يدافع في أول 15 دقيقة

الدوري الإسباني.. ريال مدريد يتعادل مع خيتافي في الشوط الأول

أمير الكويت يعزي الرئيس السيسي في ضحايا حادث قطار طوخ

فيديوجراف.. تعليق وزير النقل على نوم شاب فوق قضبان السكة الحديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حاملا رسائل من الرئيس السيسي بشأن سد النهضة .. جولة لوزير الخارجية بدول إفريقية

المجلس الأعلى للإعلام يجري تحقيقا عاجلا مع المسئولين عن مسلسل الطاووس

سقت الضباط ماء نار.. 5 معلومات عن الإرهابية سامية شنن سفاحة كرداسة

أول تعليق من الكنيسة الأرثوذكسية علي فيديو شهيد شمال سيناء

وفاة نائب رئيس هيئة قضايا الدولة فى حادث قطار طوخ

عاجل.. انقلاب قطار القاهرة / المنصورة في بنها

خلي بالك.. وقف صرف معاشك فى هذه الحالات طبقا لقانون التأمينات والمعاشات الجديد

عمليات وجراحة.. تطورات الحالة الصحية لوزير الشباب والرياضة بعد انقلاب سيارته

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خبير ملكي يكشف رأي الأمير فيليب في مقابلة هاري وميجان ماركل مع أوبرا

في ظل خلافه مع عائلته.. أين يقيم الأمير هاري بعد عودته إلى بريطانيا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

معتز الخصوصى يكتب: مصر الاختيار

ثويبة صابر تكتب: حاصد الأرواح يسكن القطار

أحمد فريد يكتب: 25 سر من أسرار الفضاء (3 )

د. محمد يوسف يكتب: الزراعة الذكية وتعظيم الإستفادة من الموارد المائية

د. هادي التونسي يكتب: غابة الحب

عمر الغنيمي يكتب: كورونا لا يعرف إلا الحزم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

السيد العادلى

أنا والأستاذ..!!

د.سالم الكتبي

هل تقع إدارة بايدن في فخ الملالي؟

إبراهيم شعبان

عبقرية السياسة الخارجية المصرية في سنوات الفوضى «3-3»

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: المؤسستية الجديدة

كريمة أبو العينين

مصر الحديثة والرئيس

د.مجدي بدران

أسرار حساسية البعوض

أحمد فرغلى رضوان

لا صوت فوق عودة «شريهان».. وتألق الممثلين

عاطف عبد الستار

رسائل العميقة فى 3 مسلسلات رمضانية

اﻟﻤﺰﻳﺪ