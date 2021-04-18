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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الإصابة سبب استبدال شيكابالا بين شوطي القمة

صدى البلد

كشف مصدر بالجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن سر تغيير محمود عبد الرازق شيكابالا صانع ألعاب الفريق بين شوطي مباراة الأهلي في لقاء القمة المقام باستاد القاهرة في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة لمسابقة الدوري.
 

وأكد المصدر أن اللاعب اشتكى من شد عضلي وفضل الجهاز الفني للفريق استبداله والدفع بأحمد سيد زيزو في بداية الشوط الثاني.
 

وكان الشوط الأول انتهى بتقدم الأهلي بهدفين مقابل هدف، سجل هدفي الأحمر محمد شريف في حين سجل شيكابالا هدف الزمالك.

الأهلى الزمالك شيكابالا الشوط الأول

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