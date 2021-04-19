أخبار الفن .. هاشتاج الاختيار فضح الإخوان يشعل تويتر.. رامز جلال يشارك متابعيه..السقا وحلمي يحتفلان بعيد ميلاد حمدي بدر

نشر موقع "صدى البلد"، عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير والفنانين على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها على النحو الآتي:

بناءً على طلب متابعيه ... محمد إمام ينشر فيديو لـ أغنية " أجمد مافيكم " | شاهد

نشر الفنان محمد امام فيديو لـ اغنية “أجمد مافيكم” من مسلسل النمر، وذلك عبر حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى “انستجرام”.

هاشتاج الاختيار فضح الإخوان يشعل تويتر .. شاهد

دشن عدد كبير من مستخدمى موقع التواصل الاجتماعى “ تويتر ” هاشتاج “ الاختيار فضح الاخوان ” بعد عرض الحلقة الجديدة من مسلسل الاختيار 2 .

نبيل الحلفاوي ينعي ضحايا قطار طوخ

نعى الفنان نبيل الحلفاوي ضحايا حادث قطار بنها المنصورة المنقلب بمدينة طوخ.



محمد رشاد لـ"شيخ الحارة": مي حلمي عليها شهر سجن

أكد المطرب محمد رشاد، عدم تعرضه لأي حكم قضائي أو وجود سوابق في سجله الجنائي ولكن طليقته الاعلامية مي حلمي عليها شهر سجن، وكشف قائلا: "مش عليا أي سبقه حبس في سجلي الجنائي، وأنا اتوقفت مرة في كمين الشرطة مع محي حلمي حينما كانت زوجتي لتأدية رجال الشرطة واجباتهم، ولكن فوجئت أن عليها قضية وشهر سجن واتنرفزت على الضابط".

رامز جلال يشارك متابعيه بصورة له ويعلق: رامز في الفضاء... وحسين الشحات يرد عليه

نشر الفنان رامز جلال صورة له عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى “ فيسبوك"وعلق قائلا “ رامز في الفضاء ”.

ضل راجل الحلقة 7.. كابتن جلال يواجه أهل الحارة بمصيبة شهد

واجه كابتن جلال أهل الحارة بعدما أبلغهم زوج شقيقته بحقيقة ما حدث مع شهد، في الحلقة 7 من مسلسل ضل راجل ، ومحاولتهم السخرية منه ومن ابنته ما تسبب في إثارة غضبه.

حماقي والسقا وحلمي يحتفلون بعيد ميلاد حمدي بدر في «حفل إفطار»

حرص عدد من نجوم الفن على مشاركة المنتج حمدي بدر مدير أعمال حماقي الإحتفال بعيد ميلاده من خلال مآدبة إفطار اقيمت بمنزله في القاهرة الجديدة.

مسلسل النمر الحلقة 6 تكشف سرقة محمد إمام لـ محمد رياض

انطلقت سادس حلقات مسلسل النمر للفنان محمد إمام والذى يذاع على قناة الحياة فى تمام الساعة الحادية عشرة إلا ربع، وهذه بعض الأحداث المثيرة نستعرضها فى السطور التالية..