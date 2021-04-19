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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

عاوزين يخطفوا وحش الكون.. أحمد العوضى يشوق حمهوره للحلقة الجديدة من " اللى مالوش كبير "

صدى البلد

شوق الفنان أحمد العوضى جمهوره للحلقة الجديدة من مسلسله “ اللى مالوش كبير ” ونشر تدوينة عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “ فيسبوك ”. 

 

وكتب أحمد العوضى " عاوزين يخطفوا وحش الكون من المزرعة .... الخديوي هيولعها نار عليهم بكره 
علي الله حكايتنا ". 


مسلسل “اللي مالوش كبير” بطولة ياسمين عبد العزيز بجانب كل من أحمد العوضي، وخالد الصاوي، وعايدة رياض، ودينا فؤاد، وأحمد صادق، وأحمد الرافعي، وإيمان السيد، وأحمد سعيد عبد الغني، ومحمود حافظ، وفتوح أحمد.


مسلسل «اللي مالوش كبير» سيناريو وحوار عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري، اللذان سبق وتعاونا مع ياسمين عبدالعزيز في رمضان الماضي من خلال مسلسل «ونحب تاني ليه» بطولة كريم فهمي، سوسن بدر، شريف منير، بدرية طلبة، ليلى عز العرب، عماد رشاد، إيمان السيد، كارولين عزمي.

عاوزين يخطفو وحش الكون من المزرعه .... الخديوي هيولعها نار عليهم بكره 🔥🔥🔥🔥🔥 علي الله حكايتنا ✋🏻✋🏻

تم النشر بواسطة ‏أحمد العوضي - Ahmed Elawady‏ في الأحد، ١٨ أبريل ٢٠٢١
ياسمين عبد العزيز الفنان احمد العوضي أحمد العوضى مسلسل اللي مالوش كبير ياسمين عبدالعزيز اللي مالوش كبير

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