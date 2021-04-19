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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير التنمية المحلية يتابع جهود رفع كفاءة منظومة المخلفات الصلبة

اللواء محمود شعراوى
اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية

عقد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ، إجتماعاً مع المهندس حسام الدين إمام، نائب رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب وعضو مجلس إدارة شركة نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة وذلك بحضور الدكتور خالد قاسم مساعد الوزير للتطوير المؤسسى ودعم السياسات ، والدكتور أحمد سعيد رئيس الوحدة التنفيذية للمخلفات بالوزارة .

يأتى ذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية ، وتكليفات  رئيس مجلس الوزراء بتطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات الصلبة بكافة محافظات الجمهورية، لتحسين مستوى النظافة والحصول على رضا المواطنين .
 

وتم خلال اللقاء استعراض جهود شركة نهضة مصر لتقديم الخدمات المتكاملة لإدارة المخلفات الصلبة بأحياء المعصرة وحلوان بالمنطقة الجنوبية بمحافظة القاهرة وكذا محافظة الإسكندرية وذلك فى إطار متابعة وزارة التنمية المحلية لعمليات التشغيل للمنظومة الجديدة لإدارة المخلفات البلدية الصلبة ضمن البرنامج الثانى والخاص بعقود الإدارة لمنظومة الجمع والنقل والمعالجة والتدوير والتخلص النهائى الآمن من المخلفات .

وأكد اللواء محمود شعراوى أن الحكومة لا تملك رفاهية الوقت فى سرعة تغيير مستوي نظافة الشوارع بمختلف محافظات الجمهورية وضرورة تحسين كافة الشركات العاملة فى منظومة المخلفات لأداء خدماتها المقدمة للمواطنين، بما يحقق نتائج سريعة على أرض الواقع يشعر بها المواطن بإعتباره المراقب الأول لمستوى تلك الخدمة فى الشارع المصرى.


وأشار " شعراوى " إلى أهمية تحسين الشركة لمستوى خدمات النظافة التى تقدمها والإرتقاء بمستوى المنظومة بما يحقق رضا المواطنين فى الأحياء التى تعمل بها الشركة بالقاهرة وكذا أحياء محافظة الأسكندرية .

وطالب وزير التنمية المحلية ، الشركة بضرورة إعطاء صورة جديدة لها خلال الفترة القليلة القادمة خاصة بعد الملاحظات التى تم رصدها خلال الفترة الماضية مؤخراً من المواطنين عن مستوى الخدمة المقدمة من الشركة بالقاهرة والإسكندرية.

وشدد اللواء محمود شعراوى على الدعم الكبير الذى تقدمه الدولة لتنفيذ منظومة المخلفات الجديدة بالمحافظات وتحسين أداء عمليات التشغيل واستثمار البنية التحتية التى يتم تنفيذها والتى تقوم وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع وزارتي البيئة والإنتاج الحربى والهيئة العربية للتصنيع .

وخلال اللقاء استعرض المهندس حسام إمام ، الخطوات التى قامت بها الشركة خلال الشهور الماضية لإعادة الهيكلة بالكامل فى محافظتى القاهرة والإسكندرية ، وإعادة ترتيب المنظومة وضخ دماء جديدة فى الادارة وتعديل خطط التشغيل والخطط الاستثمارية ، حيث تقوم الشركة بعمليات الجمع ونظافة الشوارع فى الاسكندرية والدفن الصحى الآمن وكذا نقل المخلفات للمحطات الوسيطة بالقاهرة.

وأكد عضو مجلس إدارة شركة نهضة مصر على الرغبة الحقيقية للشركة فى الالتزام الكامل بكل متطلبات المنظومة الجديدة للمخلفات فى المناطق التى تعمل بها واستعدادها لتلافى كل الملاحظات وتحسين جودة النظافة فى الاسكندرية وأحياء المنطقة الجنوبية بالقاهرة والاستعداد الكامل للدخول فى بعض المناطق الجديدة بالمحافظات خاصة بعد تدعيم الشركة بعدد مع المعدات والسيارات الخاصة بمنظومة المخلفات والتى تساعدها فى تحسين مستوى الخدمة بشكل كبيرة .

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حمود شعراوي وزير التنمية المحلية شركة المقاولون العرب نهضة مصر المخلفات الصلبة النظافة

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