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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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النقشبندي

النقشبندي صوت الملائكة..اكتشفه أحمد فراج ولحن له بليغ وتوفي عام 1967

النقشبندي
النقشبندي

عرضت  القناة الأولى،  تقريرا تلفزيونيا بعنوان "دولة التلاوة.. النقشبندي صوت الملائكة"، حيث يعتبر من الأيقونات الأساسية لشهر رمضان المبارك سواء في مصر أو العالم العربي وعُرف النقشبندي ابن محافظة الغربية بالابتهالات التي تخطف القلوب واكتشفه الإعلامي أحمد فراج في عام 1966م. 


وبدأ الشيخ الراحل تسجيل الابتهالات بالإذاعات المصرية والتي اشتهرت باسم "دعاة" وقت أذان المغرب في رمضان، وتعاون في عدة أعمال فنية مع الملحن بليغ حمدي بلغت 6 ابتهالات والتي كان أشهرها على الإطلاق ابتهال مولاي إني ببابك، كما شارك كبار قراء القرآن الكريم في حفلات أقيمت في مصر وخارجها وكان منهم الشيخ عبدالباسط عبدالصمد. 


كما سبق له وسافر إلى العديد من البلدان العربية خلال شهر رمضان لإحياء لياليه بالابتهالات والأدعية، وتوفي عام 1967م عن عمر ناهز 55 عاما ولم يعان من أي أعراض مرضية وكتب وصيته قبل أن يتوفى بوقت قصير، بأن يدفن مع والدته في مقابر الطريقة الخلوتية بالبساتين وعدم إقامة مأتم له والاكتفاء بالعزاء والنعي بالجرائد وأوصى برعاية زوجته وأطفاله.

 


 

النقشبندي صوت الملائكة أحمد فراج بليغ حمدي

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