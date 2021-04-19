يوم الكبد العالمي: كل ما لا تعرفه عن زراعة الكبد

أصبحت زراعة الكبد شائعة وناجحة بالمقارنة مع عمليات زرع الأعضاء الأخرى (الكلى والقلب والرئة والبنكرياس والأمعاء والوجه واليدين) ، فإن زراعة الكبد تتمتع بمعدل نجاح أعلى وبقاء طويل الأمد وتحتاج إلى أقل كمية من الأدوية للمتابعة على المدى الطويل.

يمكن أن يكون المسار - الانتقال من مرحلة مرض الكبد في المرحلة النهائية (ESLD) إلى حياة جديدة من خلال زراعة الكبد بنوعية حياة جيدة - محفوفًا بالمخاطر ، حيث ينطوي على مضاعفات خطيرة لـ ESLD ، ويواجه حالات الموت والموت في كثير من الأحيان.

ومع ذلك ، هناك أيضًا العديد من المفاهيم الخاطئة التي ابتليت بالخيال العام فيما يتعلق بزراعة الكبد. أولئك الذين خضعوا لعملية زراعة الكبد لديهم العديد من الاستفسارات والمخاوف ، فيما يتعلق بصحتهم على المدى الطويل ، ونوعية الحياة ، وطول العمر ، والمضاعفات المحتملة ، والمخاوف الاجتماعية والمالية أيضًا.

* ما هو العمر الافتراضي لمن خضع لعملية زرع كبد؟

بعد عملية الزرع ، يسأل الكثيرون أسئلة تتعلق بالبقاء وطول العمر. بعد إجراء عملية جراحية ناجحة ، سيحصل أولئك الذين يخضعون للمتابعة الطبية المنتظمة على بقاء مثمر على المدى الطويل. طبيعة المتابعة مهمة للغاية ؛ هناك العديد من الممارسات غير العلمية التي تحول دون البقاء على المدى الطويل. دعونا نتناولها بالتفصيل الآن-

لقد عاش الناس أكثر من 40 عامًا بعد إجراء عملية زرع كبد في الخارج. أصبحت طريقة العلاج هذه رائجة في بلدنا منذ حوالي 20 عامًا. كما ذكرنا من قبل ، فإن عيش حياة منتجة في المجتمع هو المفهوم الأساسي وراء إعطاء كبد جديد. هناك اعتقاد خاطئ شائع مفاده أنه حتى بعد الزرع ، فإن العمر الافتراضي محدود وقد لا تكون نوعية الحياة بهذه الروعة. هذا خاطئ تماما!

بعد الزرع يمكن للشخص العودة إلى وظيفته بشرط ألا تكون الوظيفة معرضة لخطر الإصابة بالعدوى. أولئك الذين لديهم ترتيب عمل من المنزل ، لقد رأيت مرضى يعودون إلى العمل ، ويعملون على الكمبيوتر المحمول الخاص بهم من الشهر الثاني بعد الزرع. يمكن لتلك الوظائف التي تتطلب مجهودًا بدنيًا استئناف عملها بعد ستة أشهر. هناك الكثير ممن شاركوا في الرياضة. الحاصل على الميدالية الذهبية الأولمبية كريس كلوج هو مثال رائع على ذلك. بعد الزرع ، يعيش الكثيرون حياة أسرية طبيعية ، وتلد النساء أطفالًا.

بالنسبة لزرع الكبد في جميع أنحاء العالم ، تم اقتباس 90 في المائة من معدل النجاح. فرصة الشخص الذي يعيش بعد الزرع في السنة الأولى هي 90 في المائة ، وخمس سنوات 85 في المائة و 10 سنوات ما بين 60 إلى 75 في المائة.

لا تدع هذه الأرقام الإحصائية مضللة في التفكير في أنه بسبب زراعة الكبد ، فقد انخفض العمر الافتراضي. في الواقع ، عمر المريض وقت الزرع ، والأمراض التي يعاني منها المريض بخلاف أمراض الكبد في وقت الزراعة هي عوامل إضافية بخلاف نجاح جراحة الزرع التي تحدد العمر بعد زراعة الكبد.

عادة ما يكون متوسط ​​الفئة العمرية لشخص يخضع لعملية زرع كبد ما بين 50 إلى 60 عامًا. في هذا العمر ، يمكن أن تحدث جميع الأمراض الأخرى التي يمكن أن تحدث لشخص لم يخضع لعملية زرع في المريض الذي تمت زراعته أيضًا. المتابعة العلمية المنتظمة مهمة للغاية لضمان عمر طويل الأمد. إن إجراء اختبار وظائف الكبد (LFT) من حين لآخر ليس هو السبيل عندما يتعلق الأمر بضمان عمر طويل. لا يتم تحديد العمر طويل الأمد من خلال صحة الكبد ، بل يعتمد على صحة أجهزة الأعضاء الأخرى ؛ دعونا نرى ماذا يعني هذا.

رفض العضو هو مشكلة وتعالج هذه المشكلة بإعطاء الأدوية المضادة للرفض. يمكن أن تسبب هذه الأدوية مرض السكري وضغط الدم وارتفاع الكوليسترول. تتم زراعة الكبد بنسبة 30 إلى 40 في المائة لحالة مرضية تسمى مرض الكبد الدهني غير الكحولي (NAFLD). هذه الحالة مصحوبة بمرض السكري وارتفاع الكوليسترول وضغط الدم. لذلك ، أولئك الذين يصابون بتليف الكبد بسبب NAFLD ويخضعون لعملية زرع الكبد ، من الواضح أن مرض السكري و BP ومستويات الكوليسترول لديهم يجب السيطرة عليها بطريقة صارمة. كما ذكرنا ، يمكن لأدوية الرفض أن تعزز هذه الحالات. يمكن أن تؤدي هذه الحالات إلى اعتلال صحة الأوعية الدموية ويؤدي إلى الإصابة بنوبة قلبية وشلل. نادرًا ما تسبب الأدوية المضادة لرفض العضو المزروع بعض أنواع السرطان.

إن التعامل مع هذه المشكلات هو ما يحدد العمر وليس صحة الكبد المزروع وحده. إذا لم تكن هناك مضاعفات جراحية كبيرة بعد جراحة الزرع ، فسيظل الكبد الجديد على قيد الحياة طوال عمر الشخص البالغ الذي خضع لعملية زرع الكبد في عمر 50-60 عامًا. هذا هو السبب وراء القول بأن كل شيء يعتمد على متابعة منهجية وعلمية للغاية تحت إشراف طبيب زراعة كبد مدرب والذي سيراقب صحة الكبد المطعوم وكذلك صحة أنظمة الأعضاء الأخرى.

تتم مراقبة جميع أدوية المتابعة ويتم باستمرار مراقبة أي آثار جانبية تحدثها هذه الأدوية على صحة أجهزة الأعضاء الأخرى. هناك طريقة أخرى لإرسال اختبارات الدم عبر البريد الإلكتروني إلى وحدات الزرع واستمرار الأدوية ، وهو اختيار متابعة خاطئ. إنه ليس فقط غير علمي ولكنه يمكن أن يكون كارثيًا.