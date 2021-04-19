متصدرا سباق رمضان .. اعلان راغب علامة لـ مدينتى تريند على السوشيال ميديا .. صور

كعادة اعلانات مدينتي كل عام فى الشهر الكريم وما تحققه من نجاح جماهيرى كبير، تصدر إعلان مدينتي الجديد 2021 للفنان راغب علامة تريندينج تويتر حيث حاز على آلاف الإعجابات من رواد السوشيال ميديا حتى أصبح "تريندينج" على تويتر مصر .

وتفوق الفنان القدير راغب علامة على نفسه فى الاداء الصوتى والحركى وسط تصوير مبهر لاجواء مدينتى ومساكنها ومناظرها الخلابة .

وبعد ساعات قليلة من بث الإعلان ، أبدى آلاف المغردين على تويتر اعجابهم بأغنية راغب علامة ووصفوها بأنها أغنية مبهجة .

كما حازت أغنية راغب علامة على اعجاب رواد فيس بوك وانستجرام ، وقام الآلاف بعمل "شير" للأغنية ، وأشادوا بجمال المناظر الطبيعية بالأغنية ، والتي تم تصويرها من مدينتي .

وليست هذه هي المرة الأولى التي يتصدر إعلان مدينتي، الـ"ترند" على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ تنجح الحملة كل شهر رمضان في أن تصبح حديث الساعة بسبب الإبهار في مشروع مدينتي واختيار أكبر المطربين في الوطن العربي لغنائه واختيار كلمات تضيف جو من البهجة والفرحة.

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