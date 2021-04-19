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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تشييع جثمان الكابتن إبراهيم يوسف المدير الفني الأسبق لغزل المحلة...شاهد

جنازة الكابتن ابراهيم
جنازة الكابتن ابراهيم يوسف

شهدت مدينة المحلة الكبري في الغربية اليوم، مراسم تشييع جثمان الكابتن إبراهيم يوسف المدير الفني لنادي غزل المحلة ولاعب المنتخب الوطني الأسبق عقب أداء صلاة الجنازة بمسجد قادوس الكبير حتي نقله لمثواه الأخير ودفنه بمقابر العائلة علي طريق "المحلة _ المنصورة" .


وجاء ذلك عقب أداء صلاة الجنازة عليه بحضور قدامي الرياضيين والمئات من أهالي ومواطني المدينة العمالية وسط مشاركة أبناء المدرب الراحل وزملائه من الجيل الذهبي للفريق كره القدم.

 

كما تقدم مجلس إدارة نادي غزل المحلة بنعي في بيان رسمي فارس كره القدم المحلاوية ..داعيين له دوام الرحمه والمغفره بالجنات النعيم .

جنازة الكابتن ابراهيم يوسف مدير الفني لنادي غزل المحلة الأسب

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تشييع جثمان أزمة إبراهيم يوسف نجم غزل المحلة

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