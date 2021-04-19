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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

حصص مصر تنشر نماذج استرشادية لتدريب طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي قبل امتحانات أبريل

منصة حصص مصر
منصة حصص مصر

أعلنت منصة حصص مصر التابعة لوزارة التربية والتعليم خبراً ساراً لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي.

حيث قالت منصة حصص مصر عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : الآن على منصة حصص مصر تم اتاحة نماذج الامتحانات الاسترشادية لشهر أبريل ، والتي تتوافق مع نظام التقييم الجديد للامتحانات

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وأوضحت منصة حصص مصر ، أن هذه نماذج الامتحانات الاسترشادية المتاحة على منصة حصص مصر ، تشمل جميع المواد الدراسية المتنوعة ، التي يتم تدريسها لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي في المدارس العربي و كذلك مدارس اللغات "الإنجليزي"

ويمكن لمن يهمه الامر ان يشترك الآن في باقات المراجعات على منصة حصص مصر من خلال الرابط التالي: www.hesas.eg

وشددت منصة حصص مصر على ان نماذج الامتحانات الاسترشادية المتاحة على منصة حصص مصر لطلاب الصفين الاول والثاني الثانوي، جميع تفاصيلها من مصادر معتمدة من وزارة التربية والتعليم ، مؤكدةً أن هذه النماذج متاحة للجميع بطرق دفع مناسبة


وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أتاحت منصة "حصص مصر" لمساعدة طلاب المدارس على التعلم عن بعد بالتزامن مع ازمة فيروس كورونا.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني: "منصة حصص مصر توفر طرق تعلم جديدة، وشرحا سلسا لـ المناهج الدراسية بطريقة تفاعلية وممتعة أونلاين، يقدمها معلمون خبراء في مجالهم".

وأضافت: "توفر منصة حصص مصر أيضًا، أسئلة على كل درس تدعم نظام التقييم الجديد للمرحلة الثانوية".

كما تحتوي منصة حصص مصر وفقا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم، على مصادر تعليمية متعددة من بنك المعرفة المصري.

ويتم تحديث المحتوى على منصة حصص مصر بشكل دوري ومستمر وإضافة مواد أخرى لتوفير تجربة تعليمية فريدة للطلاب.

ويمكن لمن يهمه الأمر تسجيل الدخول الآن مجانًا لفترة محدودة على منصة حصص مصر.. عبر الرابط التالي  https://www.hesas.eg

منصة حصص مصر الصفين الاول والثاني الثانوي الامتحانات الاسترشادية أبريل نظام التقييم

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حصص مصر تنشر نماذج استرشادية لتدريب طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي قبل امتحانات أبريل

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