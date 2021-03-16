ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

منصة حصص مصر: عدد متابعينا وصل لـ 2 مليون طالب وطالبة

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 01:01 م
منصة حصص مصر
منصة حصص مصر
Advertisements
ياســـمين بدوي
أعلنت منصة حصص مصر أنها تحتفل اليوم، الثلاثاء، بوصول عدد متابعي منصة حصص مصر إلى 2 مليون طالب وطالبة على مستوى الجمهورية.


وقالت منصة حصص مصر عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إن الطلاب المتابعين من الدارسين من الصف الثالث الإعدادي وحتى الثاني الثانوي على المنصة.




وأوضحت منصة حصص مصر في رسالة لمتابعيها: "في الفصل الدراسي الأول، ذاكرنا وراجعنا وحلينا امتحانات لمساعدة جميع أبنائنا الطلاب وما زالت مسيرتنا مستمرة في الفصل الدراسي الثاني".


وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أتاحت منصة "حصص مصر" لمساعدة طلاب المدارس على عملية التعلم عن بعد ، بالتزامن مع أزمة فيروس كورونا وتقليل عدد أيام حضور الطلاب في المدارس.


وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني: "منصة حصص مصر توفر طرق تعلم جديدة، وشرحا سلسا للمناهج الدراسية بطريقة تفاعلية وممتعة أونلاين، يقدمها معلمون خبراء في مجالهم".


وأضافت: "توفر منصة حصص مصر أيضًا، أسئلة على كل درس تدعم نظام التقييم الجديد للمرحلة الثانوية".


كما تحتوي منصة حصص مصر وفقا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم، على مصادر تعليمية متعددة من بنك المعرفة المصري.


ويتم تحديث المحتوى على منصة حصص مصر بشكل دوري ومستمر وإضافة مواد أخرى لتوفير تجربة تعليمية فريدة للطلاب.


ويمكن لمن يهمه الأمر تسجيل الدخول الآن مجانًا لفترة محدودة على منصة حصص مصر.. عبر الرابط التالي https://www.hesas.eg 
Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة تنظيف الأذن المسدودة في المنزل

معلومات عن يوم المرأة المصرية وأسباب الاحتفال به في 16 من مارس

خبير ملكي يزعم: العائلة المالكة منعت ميجان ماركل من الخروج برفقة والدتها