منصة حصص مصر: عدد متابعينا وصل لـ 2 مليون طالب وطالبة

أعلنت منصة حصص مصر أنها تحتفل اليوم، الثلاثاء، بوصول عدد متابعي منصة حصص مصر إلى 2 مليون طالب وطالبة على مستوى الجمهورية.
وقالت منصة حصص مصر عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إن الطلاب المتابعين من الدارسين من الصف الثالث الإعدادي وحتى الثاني الثانوي على المنصة.
وأوضحت منصة حصص مصر في رسالة لمتابعيها: "في الفصل الدراسي الأول، ذاكرنا وراجعنا وحلينا امتحانات لمساعدة جميع أبنائنا الطلاب وما زالت مسيرتنا مستمرة في الفصل الدراسي الثاني".
وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أتاحت منصة "حصص مصر" لمساعدة طلاب المدارس على عملية التعلم عن بعد ، بالتزامن مع أزمة فيروس كورونا وتقليل عدد أيام حضور الطلاب في المدارس.