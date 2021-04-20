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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

وباء كورونا

141 مليون مصاب.. منظمة الصحة قلقة واستعدادات لإنهاء كورونا في 3 أشهر

وباء كورونا
وباء كورونا

على مدار ما يقرب من عامين، مازال فيروس كورونا التاجي المستجد يفاجئنا بكل ما هو جديد، رغم التوصل لعدة لقاحات لكورونا ، إلا أن العالم مازال في مرحلة حرجة مع وباء كوفيد 19 الذي يتحور وتظهر منه سلالات جديدة بشكل مستمر ترعب العالم .

الموجة الثالثة من كورونا بدأت منذ أسابيع في أوروبا وتتفشى في الدول الأخرى، وتعيشها حالياً مصر نظراً لارتفاع أعداد إصابات كورونا مؤخراً سواء في مصر على مستوى العالم والتي وصلت إلى 141 مليون حالة وفقاً لـ رويترز ، لكن الأعداد والإحصائيات تؤكد تزايد مستمر في الإصابات والوفيات وتفشي الفيروس بشكل كبير كما حدث في نفس التوقيت العام الماضي .

منظمة الصحة قلقة 

منظمة الصحة العالمية تتابع عن كثب كل مستجدات فيروس كورونا، وخلال الساعات الماضية، علقت عدة مرات على الفيروس التاجي، حيث أعربت في البداية عن قلقها من تفشي الموجة الثالثة ، ووصفت المنظمة الوضع الوبائي للفيروس بأنه مقلق . 

شهادة التطعيم من الفيروس

كما أوصت منظمة الصحة العالمية بعدم فرض شهادة التطعيم من فيروس كورونا "كوفيد-19" كشرط للسماح بالسفر دوليا، محذرة من ارتفاع وتيرة الإصابات والوفيات بشكل كبير.

وأعرب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم عن قلقه إزاء استمرار ارتفاع الوفيات والإصابات جراء فيروس كورونا، داعيا إلى تكثيف جهود التطعيم في مختلف بلدان العالم.

وأضاف أدهانوم خلال إيجاز صحفي من جنيف "الأسبوع الماضي.. زادت الإصابات بفيروس كورونا للأسبوع الثامن على التوالي.. بأكثر من 5.2 مليون حالة.. وهو أكبر عدد يتم تسجيله في أسبوع واحد حتى الآن".

وأشار مدير منظمة الصحة العالمية إلى زيادة احتمالات العدوى بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و 50 عاما، بمعدل ينذر بالخطر، وربما يكون ذلك بسبب سلالات كورونا المتحورة الأكثر انتشارا، وزيادة  الاختلاط الجماعي بين البالغين أيضا.

السيطرة على كورونا في 3 أشهر

اعتبر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهنوم غيبريسوس، أن هناك أدوات كافية لبسط السيطرة على جائحة فيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19" خلال أشهر معدودة.

وقال مدير المنظمة، خلال مؤتمر صحفي أمس الاثنين في جنيف، في إشارة إلى قضية توزيع اللقاحات: "لدينا أدوات لبسط السيطرة على هذه الجائحة خلال عدة أشهر حال اعتمدناها بشكل متسق وعادل".

وأعرب تيدروس مع ذلك عن قلقه من السرعة البالغة لانتشار فيروس كورونا بين الناس الذي تتراوح أعمارهم بين 25 عاما و59 عاما، ما يمكن أن يكون مرتبطا بالسلالات الأكثر انتقالا، وأضاف أن المرض أودى بحياة مليون شخص خلال 9 أشهر، ووصل هذا العدد إلى مليونين خلال 4 أشهر لاحقة، بينما تم الوصول إلى مستوى 3 ملايين متوف في 3 أشهر فقط.

 

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