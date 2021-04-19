الأزهر يعزي أسرة نبيل حبشي ‏الذي غُدر به على يد الإرهابيين من تنظيم داعش

تقدم الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، خلال مناسبة إحياء ذكرى إنشاء الجامع الأزهر، اليوم الاثنين، بخالص العزاء لأسر ضحايا قطار طوخ القليوبية.

ودعا وكيل الأزهر، المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، ومتمنيا ‏الشفاء العاجل للمصابين، مقدما خالص العزاء لأسرة ضحية الغدر والخسة الفقيد نبيل حبشي ‏الذي غُدر به على يد المجرمين الإرهابيين من تنظيم داعش، في مشهد يندى له جبين الإنسانية ويؤكد ‏تجرد تلك الجماعات الإرهابية من أدنى معاني الإنسانية. ‏

شيخ الأزهر يصرف مساعدات للضحايا والمصابين

وجَّه فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ

الشريف، المسؤولين في الأزهر، اليوم الاثنين، بسرعة اتخاذ الإجراءات لصرف مساعدة عاجلة قدرها 50 ألف جنيه لأسر الضحايا عن كل متوفى، و من 15 حتى 30 ألف للمصاب بحد أقصى في حادث قطار طوخ، الذي وقع أمس الأحد جراء خروج قطار 949 القاهرة- المنصورة عن القضبان بالقرب من محطة طوخ التابعة لمحافظة القليوبية.

وتقدم فضيلة الإمام الأكبر أمس بخالص العزاء وصادق المواساة إلى الشعب المصري وأهالي ضحايا حادث القطار، وقال في تدوينة على صفحتيه الرسميتين بموقعي التواصل الاجتماعي، فيسبوك وتويتر: «بقلب يعتصره الحزن والألم مع الرضا بقضاء الله، أُعزي نفسي والشعب المصري وأسر ضحايا حادث قطار طوخ بمحافظة القليوبية، داعيًا المولى عز وجل أن يرحمَ الضحايا، وأن يتغمدَهم بواسع رحمته ومغفرته، وأن يمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل».