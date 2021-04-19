وزير القوي العاملة يحذر من التعامل مع صفحات مزيفة لمنحة العمالة غير المنتظمة

حذر محمد سعفان وزير القوي العاملة المواطنين من صفحات على مواقع التواصل تدعي تقديم منحة العمالة غير المنتظمة بالإضافة إلى أن هناك أشخاص يقمون بالاتصال بالعمال تليفونيا ويطلبون منهم مبالغ مادية لصرف المنح وهذا غير صحيح .

وأضاف سعفان خلال مداخلة هاتفية في برنامج " 90 دقيقة " المذاع على قناه "المحور" : أن خلال الـ3 شهور الماضية قمنا بتحذير المواطنين من مثل هذه الصفحات وحذرناهم من التعامل مع مثل هذه الصفحات والمواقع التي تدعي تقديم المنحة.

وأوضح سعفان أن هذه الصفحات المزيفة يكون هدفها الحصول علي اسم ورقم بطاقة العمال لاستغلالها في أعمال غير مشروعة بشكل أو بأخر وعند رصد أي صفحة مزيفة نقوم بأخطار الجهات المعنية .