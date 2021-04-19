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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مسلسل فارس بلا جواز الحلقة السابعة .. مصطفى قمر يتعرض للسرقة

مصطفى قمر
مصطفى قمر

شهد مسلسل فارس بلا جواز الحلقة السابعة تطور جديد فى الاحداث حيث تحل الفنانة ندى موسى ضيفة الحلقة والعروسة الجديدة التى يقرر مصطفى قمر الارتباط بها. 

وكما شهد مسلسل فارس بلا جواز الحلقة السابعة تقترب ندى موسى من فارس “مصطفى قمر” بعد علمها بالميراث الخاص به وطلب منها مهر 2 مليون جنيه والمؤخر 2 مليون جنيه أيضا. 

 

ويكشف مسلسل فارس بلا جواز الحلقة السابعة عن حقيقة شخصية العروسة الجديدة والتى تقدمها ندى موسى والتى يقوم بسرقة المتواجدين فى الفندق الذى يعيش فيه فارس وتقوم بسرقته أيضا. 

هنا شيحة  

وكان شهد مسلسل فارس بلا جواز الحلقة السادسة تطورا جديدا فى الأحداث، وقامت الفنانة هنا شيحة التى تقدم دور خطيبة فارس “مصطفى قمر” بإبلاغ الشرطة عن خطيبها.

 

كما شهد مسلسل فارس بلا جواز الحلقة السادسة فشل زواج فارس بسبب أن خطيبته هنا شيحة تسببت فى حبسه كما أنها مصابة بداء الوسواس.

 

وكان شهد مسلسل فارس بلا جواز تطورات جديدة في  الأحداث والتي كانت عبارة عن محاولات بحث فارس عن عروس للزواج منها، حتى يستطيع استلام ميراث جده، الفنان صلاح عبدالله، حسبما أوصى، وتقدر قيمته بـ30 مليون جنيه، لسداد مديونياته، وذلك بعد هروب الفتاة التي كان مجبرا على الزواج منها أثناء الفرح، التي لعبت دورها نانسي صلاح، لأنها مجبرة هي الأخرى على الزيجة.
 

وتظهر  فتاة جديدة تدعى حاتمة "أسماء أبو اليزيد" تأتي لتقيم مجانا في المنتجع السياحي الذي يديره ويملكه فارس على حسب رؤيتها لعرض إعلاني للفندق، ويحاول مصطفى قمر، التقرب منها للزواج والحصول على تركة جده، حسب وصيته، إلا أنها كانت فتاة "بخيلة والتعامل معها صعب.

طارق عبد العزيز: "فارس بلا جواز" يعتمد على كوميديا الموقف

ندى موسى ضيفة مسلسل «فارس بلا جواز» في حلقة اليوم

نانسى صلاح 


شهد مسلسل فارس بلا جواز الحلقة الاولى أحداثا مثيرة وذلك بعد عرضها على قناة صدى البلد اليوم حيث يحتفل فارس والذى يقوم بدوره مصطفى قمر بحفل زفاف بطريقة مختلفة وكنه يمر بحالة وفاة.

كما شهد مسلسل فارس بلا جواز الحلقة الاولى اجبار فارس “مصطفى قمر” على الزواج من "نانسى صلاح" والتى تجبر أيضا على الزواج منه وذلك من خلال جده الذى قام بدوره “صلاح عبد الله”.  

مسلسل فارس بلا جواز الحلقة السابعة مسلسل فارس بلا جواز ندى موسى مصطفى قمر مسلسلات رمضان 2021

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