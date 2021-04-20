عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

في الجنوب .. على السحور يتناولون "الأوتم" لمنع الجوع والعطش والإكثار من قهوة "الجبنة" للوقاية من الصداع

أعداد الجبنة على
أعداد الجبنة على الفحم يكسبها مذاق خاص

أجواء رمضان تختلف بعض الشيء، يبارك الناس لبعضهم البعض طبعاً بتلك باللغة العربية بلغة أخرى يتقنونها  اسمها "البداوييت"، فرحاً بقدوم هذا الشهر الكريم ،وهناك تقليدياً للبجا وفي القلب منهم سكان مثلث حلايب وجبة سحور مختلفة، تسمى بـ "الأوتم"، عبارة عن دقيق مغموس في الماء يوضع على النار مع تقليبه باستمرار، وبعد الاستواء يضاف إليه لبن الإبل .... يساعد هذا على عدم الشعور بالعطش والجوع معاً.

يقول على دورا باحث بيئى من هل الجنوب تتعطل الحياة نهارا فى رمضان جنوبا إلا من بعض موظفين يسيرون ببطئ في طرقات الشوارع كما تسير عقارب الساعة في نهار رمضان، أو أولئك الذين لا يملكون تعطيل أعمالهم نهارا، أهمهم العاملين في "تبة" الأبل، وكل من يمتلك اغنام وأبل واجب عليه إطعامها.

وتابع دورا بعد الظهيرة تعود للمدن بعض حياتها، هاهي المصاحف تفتح في المساجد لقراءة القرآن، وشاطئ البحر قبلة لكثير من الناس، وآخرون تمتلئ بهم أسواق المدن والقرى في تلك المنطقة.

 

ويصف الحسن عثمان من أبناء أبو رماد في المساء تعود للمنطقة روحها بالكامل من خلال صلاة التراويح في ساحات المساجد على الرمال البيضاء، يصاحبها حلقات القرآن الكريم في كتاتيب الخلاوي  تجمع عدد من شباب المنطقة كما أن لمراكز الشباب حيز كبير من سهرة الشباب الرمضانية .

وأوضح الحسن في الغالب نشعل "الفحم" لنحتسي كميات هائلة من فناجيل "الجبنة"، اعتقاداً بأن ذلك يساعدهم على الصمود طوال ساعات النهار دون الإصابة بالصداع وهكذا تدور الأيام بالناس في حلايب وابو رماد وشلاتين  في نقطة بعيدة في جوف الصحراء الشرقية، ونحن بالطبع نحب حياتنا على كل أشكالها، نشارك الناس كل هذا وغيره، أردنا فقط تعريفكم بها.

 

 

 

 

 

 

الشلاتين حلايب البحر الأحمر رمضان محافظة البحر الاحمر

ترشيحاتنا

مترجم النادي الأهلي لـ الشناوي: "حمدًا لله على سلامة السد العالي"

الولايات المتحدة ترسل عشرات المقاتلات إلى دولة أوروبية

هاتف Galaxy Z Flip 3 القابل للطي من سامسونج سيصدر بـ 8 ألوان .. مواصفات

ختمته في عمر 10 سنوات.. عبير ترتل القرآن الكريم بصوت ولا أروع.. شاهد

الأرصاد السعودية تحذر المواطنين من طقس اليوم

ضبط 5.3 مليون قرص وعلبة دواء مجهولة المصدر مهربة جمركيا في الجيزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل إزالة الشعر الزائد عن الجسم أو الوجه يبطل الصيام؟

وزير التعليم: الرئيس السيسي طلب إجراء امتحانات الثانوية العامة إلكترونيا

سقت الضباط ماء نار.. 5 معلومات عن الإرهابية سامية شنن سفاحة كرداسة

قصة راكب حمل كفنه بحقيبة سفره ليقع ضحية حادث قطار طوخ.. فيديو

أسعار البنزين الجديدة في مصر .. البترول تكشف التفاصيل وموعد الإعلان

الحاجة هنية صاحبة صينية إفطار قطار طوخ: "عايزة الأجر من ربنا"

شد وجذب بين النواب ووزير التعليم.. ورئيس الشيوخ يتدخل لإنهاء الأزمة

بيان عاجل من السعودية بشأن الجلطات الناتجة عن لقاح أسترازينيكا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خبير ملكي يكشف رأي الأمير فيليب في مقابلة هاري وميجان ماركل مع أوبرا

في ظل خلافه مع عائلته.. أين يقيم الأمير هاري بعد عودته إلى بريطانيا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

د. مرفت القباني تكتب: الطاقة والكرما بين الوعي والوهم

أحمد شيخو يكتب: السلام والاستقرار بين القوى السلطوية والدولتية والمجتمعية

د. هبة جمال الدين تكتب: فلتنعموا بصحبة الشيطان

أحمد عبدالله يكتب: الذكاء الإصطناعى بين الواقع.. ولغز المستقبل

عثمان المقدم يكتب: قارئة الفنجان

فاطمة يوسف تكتب: 5 أفكار محفزة لصيام الأطفال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: معضله الأمن

د. ماريان جرجس

«الاختيار».. كمان وكمان

محمود دياب

المهم صحة الأجيال الحالية والقادمة

مني أحمد

رمضان جانا

ريهام مازن

فساد الأخلاق في مسلسلات رمضان !!

السيد العادلى

أنا والأستاذ..!!

د.سالم الكتبي

هل تقع إدارة بايدن في فخ الملالي؟

إبراهيم شعبان

عبقرية السياسة الخارجية المصرية في سنوات الفوضى «3-3»

اﻟﻤﺰﻳﺪ