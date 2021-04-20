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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

احشي الحمام المصري كالمحترفين

أسرار تسوية الحمام المحشي المصري بمذاق لا يقاوم ولذيذ

الحمام المحشي
الحمام المحشي

يتميز الحمام المحشي بطعمه الشهي وشكله المختلف، ولكن مراحل تحضيره تمثل مشكلة للبعض خاصة أنه يجب الحفاظ عليه كاملا ومتماسكا، لهذا نقدم اليوم خطوات بسيطة لتحضير الحمام المحشي بطريقة شيفات سفرة نجلاء الشرشابي وأميرة شنب.

أسرار الحمام المحشي 

- ينظف الحمام بحرص حتى لا ينقطع الجلد الخارجي له ويسهل حشوه وغلقه وتكتيفه جيدا حتى لا يخرج الحشو منه.


- يجب الانتباه لمعيار الأرز أو الفريك المحضر للحشو حتى لا تزيد كميته، والمعيار المناسب لحشو زوج حمام هو كوب إلا ربع من الأرز أو الفريك مع الانتباه لعدم ملئه بشكل مبالغ فيه بالحشو حتى لا يضغط على الجلد ويتفكك.


وفي حال حشو الحمام بأرز أو فريك نيئ نقلل الكمية ونترك مساحة لتمدده بعد التسوية، بينما الأرز أو الفريك المطهو فهو لا يتمدد خلال تسوية الحمام.

 

- يبدأ حشو الحمام من أسفل إلى أعلى حتى يمتلئ الجلد ومنطقة الرقبة جيدًا ويتساوى حجمه الداخلي وشكله الخارجي.


- يتم تكتيف أرجل الحمام وإدخالها على عكس الاتجاه في نهاية الحمام، حتى نغلقها وفي حال تواجد أي قطع في نهاية الجلد يربط بالخيط وينزع بعد التحضير وقبل التقديم.

 

- عند سلق الحمام يوضع في وعاء المياه المغلية وليست دافئة حتى يبدأ في التسوية فورا، ويجب أن تغطي كمية المياه الحمام بالكامل لتسويته جيدا.

 

- للتعرف واختبار درجة تسوية الحمام خلال سلقه يتم تحريك الجزء الخارجي من الجناح حيث يمكن إزالته إذا تحرك وتم نزعه بسهولة، يرفع الحمام فورا من الشوربة، تجنبا للتفكك.


- ولتحضير الحمام بلون ذهبي لامع مثل المطاعم، يدهن بعد سلقه وتسويته بخليط من معجون صلصة الطماطم والقليل من الزيت والملح والفلفل والبهارات، ثم يتم قليه في زيت غزير دافئ للحصول على اللون الذهبي المطلوب.

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