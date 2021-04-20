عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الولايات المتحدة تعرب على قلقها من مخطط روسي في البحر الأسود

العلاقات الروسية
العلاقات الروسية الأمريكية

أعربت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، عن قلقها العميق، بشأن مخططات روسيا لمنع السفن العسكرية من الإبحار في بعض أجزاء البحر الأسود.

 

وأضافت الخارجية الأمريكية، وفق ما نقلته وكالة “رويترز”، أنها تدعو روسيا إلى التوقف عن مضايقة السفن في المنطقة، والتراجع عن حشد قواتها قرب الحدود الأوكرانية، ما أثار قلق الولايات المتحدة. 
 

ومن ناحية اخرى، قالت مفوضية الاتحاد الأوروبي في وقت متأخر من أمس الإثنين، إن الاتحاد الأوروبي يأسف لقرار روسيا طرد 20 دبلوماسيا تشيكيا، ويقف في دعمه وتضامنه الكاملين مع جمهورية التشيك، وكذلك وسط تدهور في العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة.
 

وبحسب "رويترز"، قالت المفوضية الأوروبية، في بيان، إن "لاتحاد الأوروبي يشعر بقلق عميق إزاء تكرار النمط السلبي للسلوك الخبيث الخطير من جانب روسيا في أوروبا".
 

وأضافت: "على روسيا أن تتوقف عن هذه الأنشطة التي تنتهك المبادئ والأعراف الدولية الراسخة وتهدد الاستقرار في أوروبا".


وجاء البيان بعد أن قال وزير الخارجية التشيكي بالإنابة جان هاماسك إنه طلب من زملائه وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي “تعبيرا عن التضامن" في مؤتمر بالفيديو، أمس الإثنين.


وطردت موسكو موظفي السفارة التشيكية؛ ردًا على طرد براج، 18 موظفًا روسيًا؛ للاشتباه في تورط المخابرات الروسية في تفجيرات في مستودع ذخيرة في أكتوبر وديسمبر 2014.


فيما قال جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للمفوضية الأوروبية، إن "أعلى انتشار عسكري للجيش الروسي على الحدود الأوكرانية على الإطلاق" يجري في الوقت الحالي، وفق ما ذكرت شبكة “سي جي تي إن” الصينية.

 

ونوه بأن 150 ألف جندي يتمركزون في شبه جزيرة القرم، وعلى طول الحدود الشرقية لأوكرانيا، بالإضافة إلى المستشفيات الميدانية، والتي ستكون مطلوبة لحملة عسكرية مستمرة.

 

وبعد اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، أمس، قال بوريل: إنهم "يجب أن يشيدوا بأوكرانيا لردها المنضبط، ونحث روسيا على وقف التصعيد، ونزع فتيل التوترات... لأن خطر حدوث مزيد من التصعيد، واضح".

 

وجدد التأكيد على "الدعم القوي لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها"، لكنه اعترف بأن الاتحاد الأوروبي لن يفرض أي عقوبات أخرى على روسيا في الوقت الحالي.

 

وانضم دميترو كوليبا، وزير خارجية أوكرانيا، إلى وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، البالغ عددهم 27، في مكالمة الفيديو.


وأمضى “كوليبا” الأسابيع القليلة الماضية، في الضغط على القادة الأوروبيين؛ للحصول على مزيد من الدعم، لكنه لم يتلق بعد أي تأكيدات أو وعود محددة بشأن الوجود العسكري.

العلاقات الروسية البحر الأسود الخارجية الأمريكية قلق أمريكي الولايات المتحدة الامريكية

موضوعات متعلقة

الاتحاد الأوروبي يوجه رسالة شديدة اللهجة لـ روسيا بعد طرد دبلوماسيي التشيك

ترشيحاتنا

بمدي يصل لـ 700 كم .. أودي تكشف عن ايقونتها الجديدة A6

كبرى شركات الهواتف الذكية تستعد لإطلاق هواتفها بكاميرات سيلفى تحت الشاشة

جمال الغندور: إضاعة الزمالك ضربة الجزاء أمام الأهلي كان في مصلحة "البنا"

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد تعادل ليفربول وليدز يونايتد

أخبار التكنولوجيا.. احذر تحميل WhatsApp pink.. تسريبات تكشف مواصفات Galaxy M32 من سامسونج

الولايات المتحدة تعرب على قلقها من مخطط روسي في البحر الأسود

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التعليم: الرئيس السيسي طلب إجراء امتحانات الثانوية العامة إلكترونيا

هل إزالة الشعر الزائد عن الجسم أو الوجه يبطل الصيام؟

بيان عاجل من السعودية بشأن الجلطات الناتجة عن لقاح أسترازينيكا

الحاجة هنية صاحبة صينية إفطار قطار طوخ: "عايزة الأجر من ربنا"

أسعار البنزين الجديدة في مصر .. البترول تكشف التفاصيل وموعد الإعلان

سقت الضباط ماء نار.. 5 معلومات عن الإرهابية سامية شنن سفاحة كرداسة

قصة راكب حمل كفنه بحقيبة سفره ليقع ضحية حادث قطار طوخ.. فيديو

شاهد.. نهاية مأساوية لمجرم بعد ساعات من قتل امرأة | صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خبير ملكي يكشف رأي الأمير فيليب في مقابلة هاري وميجان ماركل مع أوبرا

في ظل خلافه مع عائلته.. أين يقيم الأمير هاري بعد عودته إلى بريطانيا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

د. مرفت القباني تكتب: الطاقة والكرما بين الوعي والوهم

أحمد شيخو يكتب: السلام والاستقرار بين القوى السلطوية والدولتية والمجتمعية

د. هبة جمال الدين تكتب: فلتنعموا بصحبة الشيطان

أحمد عبدالله يكتب: الذكاء الإصطناعى بين الواقع.. ولغز المستقبل

عثمان المقدم يكتب: قارئة الفنجان

فاطمة يوسف تكتب: 5 أفكار محفزة لصيام الأطفال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: معضله الأمن

د. ماريان جرجس

«الاختيار».. كمان وكمان

محمود دياب

المهم صحة الأجيال الحالية والقادمة

مني أحمد

رمضان جانا

ريهام مازن

فساد الأخلاق في مسلسلات رمضان !!

السيد العادلى

أنا والأستاذ..!!

د.سالم الكتبي

هل تقع إدارة بايدن في فخ الملالي؟

إبراهيم شعبان

عبقرية السياسة الخارجية المصرية في سنوات الفوضى «3-3»

اﻟﻤﺰﻳﺪ