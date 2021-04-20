عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التعليم: المشاكل التقنية فى الامتحان التجريبي الثاني لطلاب الثانوية العامة قلت كثيرا

بروفة امتحانات الثانوية
بروفة امتحانات الثانوية العامة

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الامتحان التجريبي الثاني للثانوية العامة يسير بشكل جيد اليوم في المدارس التي يوجد بها شبكات فايبر.

وقالت وزارة التربية والتعليم : إن حجم المشاكل التقنية اليوم اقل بكثير مما تم رصده في الامتحان التجريبي الاول لطلاب الثانوية العامة.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم ، أن غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم تتابع لحظة بلحظة كل فعاليات بروفة امتحانات الثانوية العامة بجميع مدارس الجمهورية ، وتعلم جيدا ما يحدث مع كل طالب أثناء سير الامتحانات التجريبية.

txt

بلا سيرفرات ولا شرائح .. طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحانا تجريبيا بـ الفايبر

txt

بالصور.. طلاب الثانوية العامة يخضعون للكشف الحراري قبل بدء الامتحان التجريبي الثاني

وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم إن الهدف من الامتحانات التجريبية لطلاب الثانوية العامة ، هو رصد المشاكل الخاصة بالسيرفرات والشبكات وحلها. 

واستكمل وزير التربية والتعليم: ستقوم الوزارة بتبديل السيرفرات والشبكات ولن يمثل هذا أى مشكلة.

وشدد وزير التربية والتعليم على أنه يتعين على الطالب إخطار مهندس التطوير بمشكلته، لأن هذا هو جوهر البروفة كلها في هذه المجموعة الأولى من الاختبارات التجريبية.

وأكد طارق شوقي، أن بروفة امتحانات الثانوية العامة تسير بشكل جيد في معظم مدارس الجمهورية، وفقا لتقارير متابعة غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم.

وقال وزير التربية والتعليم، إن هناك أكثر من ٢٢٠٠ مدرسة تعمل بكفاءة تامة بالسيرفرات، ونحن نختبر بعض التقنيات في الشبكات في عدد محدود من المدارس.

وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أنه لا داعي للقلق من هذه الامتحانات التجريبية، لافتا إلى أن طلاب الثانوية العامة اليوم لن يؤدوا امتحان في المنهج مثلما هو معتاد، ولكنه مجرد اختبار  للشبكات والتقنيات وسيستم الامتحان والأكواد الخاصة به.

وأوضح وزير التربية والتعليم، أنه بناءً على ذلك فإنّ الامتحانات التجريبية التي يتم عقدها ضمن بروفة الثانوية العامة ستكون بلا درجات.

وقال وزير التربية والتعليم : نجاح تجربة اليوم ليس في عدم حدوث مشكلات، ولكن في الرصد الدقيق لها".

وشدد الوزير على أن هناك جيشا من المهندسين في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ووزارة الاتصالات ،واجهزة عديدة في الدولة ، تعمل وراء الكواليس لرصد كل مشكلة ، مؤكدا ان هذا هو هدف الاختبار التجريبي الأول بأيامه الثلاثة.

وناشد وزير التربية والتعليم أولياء الأمور: أرجو ترك الأمور الفنية لبروفة امتحانات الثانوية العامة للمهندسين، لأننا نختبر حلولا متنوعة وأساليب تأمينية لا يمكن بحثها على السوشيال ميديا، وبالتالي كل المطلوب هو التواجد وتنفيذ التعليمات وإخطار مهندسي التطوير التكنولوجي بأى مشكلة. 

واستكمل وزير التربية والتعليم تصريحاته قائلا : سوف نختبر بدائل كثيرة ونتعمد حدوث مشكلات للحصول على أدق تفاصيل الشبكات لضمان سير اختبارات مايو ويونيو بكفاءة ثم الامتحانات النهائية إن شاء الله.

وزارة التربية والتعليم الامتحان التجريبي المدارس الثانوية العامة طارق شوقي

موضوعات متعلقة

وزير التعليم: نختبر سعة شبكات الفايبر بالمدارس بالامتحان التجريبي للثانوية العامة اليوم

ترشيحاتنا

شاهد .. أجواء سير الامتحان التجريبي الثاني لطلاب الثانوية العامة داخل اللجان

نظام تراكمي ورسوم لتحسين الدرجات.. تعرف على نظام الثانوية الجديد

روسيا تكشف عن موعد استئناف رحلات الطيران إلي مصر

تجديد حبس حانوتي أضرم النار فى جثة سيدة توفيت بكورونا

وزيرة التخطيط لصدى البلد : تطوير 265 مركزا تكنولوجيا بالمحافظات بتوجيهات رئاسية

وزيرة البيئة : مصر تقود العالم لوضع خارطة الطريق لما بعد ٢٠٥٠ خلال رئاستها لمؤتمر الأطراف التنوع البيولوجى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجراءات مشددة للحكومة بعد تزايد إصابات كورونا.. تعرف عليها

10 قرارات هامة بعد حادث قطار طوخ.. مصطفى عبد اللطيف رئيسا للسكك الحديدية لمدة عام

‏ تتعلق بـ سد النهضة.. وزير الخارجية يسلم رسالة من السيسي لرئيس جنوب أفريقيا

هل إزالة الشعر الزائد عن الجسم أو الوجه يبطل الصيام؟

وزير التعليم: الرئيس السيسي طلب إجراء امتحانات الثانوية العامة إلكترونيا

للمرة الثالثة.. أسامة منير يعلن إصابته بفيروس كورونا

قصة راكب حمل كفنه بحقيبة سفره ليقع ضحية حادث قطار طوخ.. فيديو

أسعار البنزين الجديدة في مصر .. البترول تكشف التفاصيل وموعد الإعلان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خبير ملكي يكشف رأي الأمير فيليب في مقابلة هاري وميجان ماركل مع أوبرا

في ظل خلافه مع عائلته.. أين يقيم الأمير هاري بعد عودته إلى بريطانيا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

د. مرفت القباني تكتب: الطاقة والكرما بين الوعي والوهم

أحمد شيخو يكتب: السلام والاستقرار بين القوى السلطوية والدولتية والمجتمعية

د. هبة جمال الدين تكتب: فلتنعموا بصحبة الشيطان

أحمد عبدالله يكتب: الذكاء الإصطناعى بين الواقع.. ولغز المستقبل

عثمان المقدم يكتب: قارئة الفنجان

فاطمة يوسف تكتب: 5 أفكار محفزة لصيام الأطفال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: معضله الأمن

د. ماريان جرجس

«الاختيار».. كمان وكمان

محمود دياب

المهم صحة الأجيال الحالية والقادمة

مني أحمد

رمضان جانا

ريهام مازن

فساد الأخلاق في مسلسلات رمضان !!

السيد العادلى

أنا والأستاذ..!!

د.سالم الكتبي

هل تقع إدارة بايدن في فخ الملالي؟

إبراهيم شعبان

عبقرية السياسة الخارجية المصرية في سنوات الفوضى «3-3»

اﻟﻤﺰﻳﺪ