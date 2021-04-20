التعليم: المشاكل التقنية فى الامتحان التجريبي الثاني لطلاب الثانوية العامة قلت كثيرا

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الامتحان التجريبي الثاني للثانوية العامة يسير بشكل جيد اليوم في المدارس التي يوجد بها شبكات فايبر.

وقالت وزارة التربية والتعليم : إن حجم المشاكل التقنية اليوم اقل بكثير مما تم رصده في الامتحان التجريبي الاول لطلاب الثانوية العامة.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم ، أن غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم تتابع لحظة بلحظة كل فعاليات بروفة امتحانات الثانوية العامة بجميع مدارس الجمهورية ، وتعلم جيدا ما يحدث مع كل طالب أثناء سير الامتحانات التجريبية.

وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم إن الهدف من الامتحانات التجريبية لطلاب الثانوية العامة ، هو رصد المشاكل الخاصة بالسيرفرات والشبكات وحلها.

واستكمل وزير التربية والتعليم: ستقوم الوزارة بتبديل السيرفرات والشبكات ولن يمثل هذا أى مشكلة.

وشدد وزير التربية والتعليم على أنه يتعين على الطالب إخطار مهندس التطوير بمشكلته، لأن هذا هو جوهر البروفة كلها في هذه المجموعة الأولى من الاختبارات التجريبية.

وأكد طارق شوقي، أن بروفة امتحانات الثانوية العامة تسير بشكل جيد في معظم مدارس الجمهورية، وفقا لتقارير متابعة غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم.

وقال وزير التربية والتعليم، إن هناك أكثر من ٢٢٠٠ مدرسة تعمل بكفاءة تامة بالسيرفرات، ونحن نختبر بعض التقنيات في الشبكات في عدد محدود من المدارس.

وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أنه لا داعي للقلق من هذه الامتحانات التجريبية، لافتا إلى أن طلاب الثانوية العامة اليوم لن يؤدوا امتحان في المنهج مثلما هو معتاد، ولكنه مجرد اختبار للشبكات والتقنيات وسيستم الامتحان والأكواد الخاصة به.

وأوضح وزير التربية والتعليم، أنه بناءً على ذلك فإنّ الامتحانات التجريبية التي يتم عقدها ضمن بروفة الثانوية العامة ستكون بلا درجات.

وقال وزير التربية والتعليم : نجاح تجربة اليوم ليس في عدم حدوث مشكلات، ولكن في الرصد الدقيق لها".

وشدد الوزير على أن هناك جيشا من المهندسين في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ووزارة الاتصالات ،واجهزة عديدة في الدولة ، تعمل وراء الكواليس لرصد كل مشكلة ، مؤكدا ان هذا هو هدف الاختبار التجريبي الأول بأيامه الثلاثة.

وناشد وزير التربية والتعليم أولياء الأمور: أرجو ترك الأمور الفنية لبروفة امتحانات الثانوية العامة للمهندسين، لأننا نختبر حلولا متنوعة وأساليب تأمينية لا يمكن بحثها على السوشيال ميديا، وبالتالي كل المطلوب هو التواجد وتنفيذ التعليمات وإخطار مهندسي التطوير التكنولوجي بأى مشكلة.

واستكمل وزير التربية والتعليم تصريحاته قائلا : سوف نختبر بدائل كثيرة ونتعمد حدوث مشكلات للحصول على أدق تفاصيل الشبكات لضمان سير اختبارات مايو ويونيو بكفاءة ثم الامتحانات النهائية إن شاء الله.