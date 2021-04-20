تجديد حبس حانوتي أضرم النار فى جثة سيدة توفيت بكورونا

قرر قاضي المعارضات، تجديد حبس تربي 15 يوماً على ذمة التحقيقات التي تجري معه لاتهامه بإضرام النار فى جثة سيدة توفيت بفيروس كورونا في حلوان.

واشارت التحقيقات، انه تبلغ لقسم شرطة حلوان من أحد الأشخاص (تُربى) بأنه حال مرورة بمدافن إحدى العائلات بدائرة القسم فوجئ بفتح القفل الخاص بخانة السيدات وتفحم جثة إحدى السيدات (متوفاة بتاريخ سابق) .

عقب تقنين الإجراءات ومن خلال تكثيف التحريات تمكنت وحدة مباحث القسم من تحديد وضبط مرتكب الواقعة أحد الأشخاص (تربى ، مقيم عزبة بدائرة القسم) والذى إعترف بإرتكابه الواقعة نكاية فى المبلغ وذلك لوجود خلافات سابقة فيما بينهما.

وأوضحت التحريات انه تم بإرشاده عن ضبط الأدوات المستخدمة فى إرتكاب الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وكان تلقي قسم شرطة حلوان بلاغا قيام مجهولين بنبش قبر سيدة تعمل موظفة في مستشفى حلوان، توفيت إثر إصابتها بفيروس كورونا، وأشعلوا النار فى جثتها، علي الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتبين قيام مجهولين بإشعال النار فى جثة سيدة فى مقابر عزبة الباجور، ومن خلال الفحص تم التوصل إلى أن "تربى" وراء ارتكاب الواقعة، فتم إعداد الأكمنة بأماكن تردده وضبطه.