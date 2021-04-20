طريقة عمل كنافة بالجمبري بمذاق جديد

حضري الكنافة بشكل جديد

تقدم الشيف غادة التلي، طريقة عمل جمبري بالكنافة بمذاق جديد لعشاق الجمبري و الكنافة إليك المقادير:

مقادير الجمبري والكنافة

١/٢ كيلو جمبري كبير

١/٤ كيلو كنافة

ملح وفلفل

٢ ملعقة كبيرة ليمون

١ ملعقة صغيرة بودرة بصل

١ ملعقة صغيرة بودرة ثوم

كنافة

بيضة

زيت للقلي

خليط ماء ودقيق للصق الكنافة

طريقة تحضير جمبري بالكنافة

* يتبل الجمبرى بالملح والفلفل الأسود والتوابل وعصير الليمون وعصير الليمون

* تلف الكنافة حول الجمبري ويلصق الطرف بخليط الدقيق والماء

* يمكن أن تلصق أيضاً بالبيض

* تقلى في الزيت

* يزين ويقدم

فوائد تناول الجمبرى



1 يحتوى الجمبرى على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعى والوقاية من الفيروسات والعدوى.

2 يحتوى الجمبرى على نسبة عالية من الفيتامينات التى تعمل على تقوية القلب والوقاية من تصلب الشرايين.

3 يحتوى الجمبرى على نسبة عالية من المواد المضادة للأكسدة والفيتامينات التى تعمل على تعزيز صحة الجسم والوقاية من الامراض السرطانية المختلفة.

4 تناول الجمبرى يعمل على تعزيز صحة الجهاز العصبى ويساعد على النشاط والتركيز وينشط الذاكرة.

5 تناول الجمبرى يعمل على تعزيز صحة الدماغ والوقاية من الزهايمر والخرف .

6 ينصح بتناول الجمبرى لتقوية العضلات والمفاصل والحد من هشاشة العظام ، حيث يحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تقوى العضلات والمفاصل.

7 يحتوى الجمبرى على نسبة كبيرة من الخصائص التى تعمل على الوقاية من الالتهابات والاحمرار.

8 تناول الجمبرى يمد الجسم بالنشاط والطاقة ويعمل على تقوية الجسم وحمايته من الضعف والهذيان.