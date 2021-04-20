حضري الكنافة بشكل جديد
طريقة عمل كنافة بالجمبري بمذاق جديد
تقدم الشيف غادة التلي، طريقة عمل جمبري بالكنافة بمذاق جديد لعشاق الجمبري و الكنافة إليك المقادير:
مقادير الجمبري والكنافة
١/٢ كيلو جمبري كبير
١/٤ كيلو كنافة
ملح وفلفل
٢ ملعقة كبيرة ليمون
١ ملعقة صغيرة بودرة بصل
١ ملعقة صغيرة بودرة ثوم
كنافة
بيضة
زيت للقلي
خليط ماء ودقيق للصق الكنافة
طريقة تحضير جمبري بالكنافة
* يتبل الجمبرى بالملح والفلفل الأسود والتوابل وعصير الليمون وعصير الليمون
* تلف الكنافة حول الجمبري ويلصق الطرف بخليط الدقيق والماء
* يمكن أن تلصق أيضاً بالبيض
* تقلى في الزيت
* يزين ويقدم
فوائد تناول الجمبرى
1 يحتوى الجمبرى على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعى والوقاية من الفيروسات والعدوى.
2 يحتوى الجمبرى على نسبة عالية من الفيتامينات التى تعمل على تقوية القلب والوقاية من تصلب الشرايين.
3 يحتوى الجمبرى على نسبة عالية من المواد المضادة للأكسدة والفيتامينات التى تعمل على تعزيز صحة الجسم والوقاية من الامراض السرطانية المختلفة.
4 تناول الجمبرى يعمل على تعزيز صحة الجهاز العصبى ويساعد على النشاط والتركيز وينشط الذاكرة.
5 تناول الجمبرى يعمل على تعزيز صحة الدماغ والوقاية من الزهايمر والخرف .
6 ينصح بتناول الجمبرى لتقوية العضلات والمفاصل والحد من هشاشة العظام ، حيث يحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تقوى العضلات والمفاصل.
7 يحتوى الجمبرى على نسبة كبيرة من الخصائص التى تعمل على الوقاية من الالتهابات والاحمرار.
8 تناول الجمبرى يمد الجسم بالنشاط والطاقة ويعمل على تقوية الجسم وحمايته من الضعف والهذيان.