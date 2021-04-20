حاول اقتحام شقتها.. القبض على "مجنون" تايلور سويفت في نيويورك

ألقت الشرطة القبض على شخص يدعى هانكس جونسون مساء السبت الماضي، يبلغ من العمر 52 عاما، بتهمة التعدي الجنائي ومحاولة اقتحام شقة تايلور سويفت في مانهاتن نيويورك بحسب موقع شبكة بي بي سي البريطانية.

اقتحام شقة تايلور سويفت

وأطلق سراح جونسون مساء الأحد، دون كفالة، بعد يومين من تلقي الشرطة اتصالا هاتفيا على رقم النجدة 911، يفيد بمحاولة أحد الأشخاص اقتحام عقار سويفت دون إذن.

ولم تكن المغنية الأمريكية تايلور سويفت التي تبلغ من العمر 31 عاما متواجدة في العقار وقت الحادث الأخير، لكنها ابتليت بالعديد من هذه الحوادث طوال مشوارها الفني.

حاول العديد من الرجال اقتحام ممتلكات سويفت في ولايات أمريكية مختلفة، وحصلت من قبل على أحكام وأمور تقييدية ضد أشخاص هددوا بإيذائها واغتصابها.

حصدت المغنية الأمريكية تايلور سويفت، جائزة جرامي لأفضل ألبوم هذا العام، وحققت رقما قياسيا بفوزها الجديد، ودخلت التاريخ كأول امرأة تفوز بنفس الجائزة ثلاثة مرات في تاريخ الموسيقى الغربية، الشهر الماضي.