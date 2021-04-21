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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

الحقن أثناء الصيام

هل حقنة السخونية والمضاد حيوي أثناء الصيام تفطر؟

أخذ حقنة سخونية أثناء
أخذ حقنة سخونية أثناء الصيام

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه “هل حقنة السخونية والمضاد حيوى أثناء الصيام تفطر؟”.


وأجاب الشيخ أحمد وسام  أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: إن الحقنة بكل صورها سواء في الوريد أو العضل أو تحت الجلد لا تفطر.

 

وأضاف أمين الفتوى خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء المصرية أن الحقنة بغض النظر عن مكونها، سواء كانت مضاد حيوي أو مسكن أو حتى مغذي لا تفطر، لأن هذا المكون لم يدخل إلى الجسم من منفذ مفتوح أصالة كالفم والأنف وإنما دخل عن طريق الحقن وهذا لا يفطر.

 

حكم أخذ حقن البنسلين والأنسولين في نهار رمضان 

قال مجمع البحوث الإسلامية، إن أخذ الحقنة للعلاج كالبنسلين والأنسولين أو حقن التطعيم، لا تفطر في نهار رمضان.

 

وأضاف مجمع البحوث، من خلال صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن حقن الأنسولين لا تصل للأماكن التي يكون فيها المسلم مفطرًا.وأشار إلى أن هذه الحقن ليست أكلًا ولا شربًا ولا فى معنى الأكل والشرب ولا من منفذا معتادا، فلذلك أخذها لا يفطر.

 

خطيب المسجد النبوي: حقن التطعيم ولقاحات كورونا لا تفسد الصيام.. وهذه الإبرة فقط تفطر

هل حقن العضل أو الوريد من مفطرات الصيام؟

 

وقال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن البعض يعتقد أن أخذ الحقن فى رمضان تفطر ولكن هذا اعتقاد خاطئ.


جاء ذلك خلال لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء المصرية، في إجابته على سؤال «حكم أخذ حقن البنسلين تفطر في رمضان؟».وأضاف "شلبي"، أن جميع حقن العضل أو الوريد لا تفطر الصائم حتى وإن وصلت الى الجوف، لأنها لا تصل إلى الجوف من منفذ مفتوح.

حقنة السخونية حقنة المضاد حيوى الصيام دار الإفتاء المصرية فتاوي وأحكام

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