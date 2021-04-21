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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

سحورك عندنا..فول بالطحينة مع البيض بالخضراوات

سحور رمضان
سحور رمضان

يعد السحور من الوجبات الهامة التي يجب تناولها بشكل صحي، وجيد للحصول على جميع العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم طوال اليوم خلال فترة الصيام.

وإليكم طريقة تحضير الفول بالطحينة مع البيض بالخضراوات..

مقادير فول بالطحينة


فول 

طحينة 

بصل 

طماطم 

كمون 

ليمون 

ملح ـ فلفل 

زيت 

كزبرة خضراء 


طريقة تحضير فول بالطحينة


* يوضع زيت في طاسة على النار.

* يوضع بها ثوم وبصل مقطعين مكعبات.

* يضاف إليها الملح والفلفل وفلفل حار والكمون.

* يضاف عصير ليمون على الفول ويضاف إلى الطاسة.

* تضاف إليه الطحينة ويقلب جيدا.

* ثم يقدم ساخنا بالهنا
 

مكونات البيض بالخضراوات:-

- بيض

- كريمة شيدر مبشورة

- زبدة

- بصل

- فلفل الوان

- بقدونس للزينة

- فلفل أسود 


طريقة تحضير البيض بالخضراوات:

- أحضري طاسة وضعي بها مكعبا من الزبدة مع ملعقة من الزيت
- أضيفي البصل والفلفل الألوان وشوحيه وضيفيها على البصل
- تبلي بالملح والفلفل ثم احضري وعاء آخر للبيض ثم أضيفي إليه الكريمة وقلبي جيدا
- تبلي البيض بالملح والفلفل ثم أضيفى البيض 
- أضيفي الجبنة الشيدر ويمكن إضافة الجبنة الموتزاريلا حسب الرغبة
- أدخليها الفرن لمدة 5 دقائق حتى ينضج البيض وقدميه ساخنا مزينا بالبقدونس
 

 

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