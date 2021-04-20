رئيس الوزراء: خط ملاحي بحري يربط بين الموانئ المصرية والليبية ..فيديو

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الرئيس السيسي حريص على عودة التنمية إلى ليبيا، مشيرا إلى أنه سيتم إنشاء خط ملاحي بحري بين الموانئ المصرية والليبية في إطار السعي إلى دعم البلد الشقيق.

وأضاف “مدبولي”، أثناء مؤتمر صحفي مع نظيره الليبي عبدالحميد الدبيبة في طرابلس، “جئنا ليبيا لوضع خطة زمنية للتعاون في مجالات مختلفة”، مشددا على حرص مصر على الوقوف مع ليبيا وتسوية الأزمة فيها.

وتابع رئيس مجلس الوزراء “حملت رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤكد فيها دعم مصر للشعب الليبي وحكومة الوحدة الوطنية”.