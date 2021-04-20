شاهد.. إلهام شاهين: تصرفات رانيا يوسف غير طبيعية وتبحث عن التريند

أكدت الفنانة إلهام شاهين، أن الفيديو الذى انتشر لها على مواقع التواصل الاجتماعي وهي تغني وترقص عقب وفاة السيناريست الكبير وحيد حامد قديم وقبل الوفاة بفترة كبيرة، مشيرة إلى أن شخصا مجهولا قام بنشر الفيديو في هذا التوقيت للاثارة لكنها لا تتابع السوشيال ميديا.

وأضافت الهام شاهين، خلال حوارها ببرنامج "شيخ الحارة والجريئة"، مع المخرجة إيناس الدغيدي، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن نشر الفنانة رانيا يوسف لهذا الفيديو في هذا التوقيت خطأ كبير، مؤكدة أن تصرفات الفنانة رانيا يوسف غير طبيعية وتسعى إلى لفت النظر و تبحث عن التريند.

وتابعت الهام شاهين : "ساندت رانيا يوسف في موقف بطانة الفستان بمهرجان القاهرة السينمائي، و ارفض أي تريند من خلال شيء مسيئ لي".