تصميم عملاق .. GREAT WALL تكشف عن كانون باجا 2022.. صور

يبدو أنمعرض شنغهاي الدولي للسيارات يحمل العديد من الإصدارات القوية، حيث كشفت شركة المحركات الصينية GREAT WALL عن نسختها الجيدة كليًا، التي تحمل اسم كانون باجا سنيك صاحبة التصميم العملاق، والتي تشبه النسخة فورد شيلبي رابتور إلى حد كبير.

وزودت GREAT WALL كانون باجا سنيك بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 2000 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 190 حصان، بينما تتسارع العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيكي الأداء مكون من 8 سرعات.

و تمتعت النسخة الجديدة بأنظمة تعليق متطورة عبر ممتصات تصادم من طراز Fox Racing، مع ارتفاع إضافي يقدر بـ 2 بوصة، و عدد 14 وضع م تعديل أنظمة التعليق، و مقصورة قيادة متطورة تضم شاشة ملونة تعمل باللمس كبيرة الحجم، تدعم التطبيقات الحديثة مثل APLLE CARPLAY و ANDROID AUTO.

وبالإضافة إلى عجلة قيادة مالتي فانكشن وفرامل يد كهربائية، و تطعيمات داخلية من جلد الكنتارا، مع لمسات داخلية باللون البرتقالي، و تكييف هواء أوتوماتيكي، و فتحات هوائية طولية الشكل، و مقابض يد، و مساحة داخلية تتسم بالرحابة مع التصميم الخارجي.

و جاءت نسخة GREAT WALL كانون باجا سنيك بإطلالة كبيرة الحجم، مع مصابيح امامية آكثر عدوانية، و شبكات أمامية سوداء اللون متعددة المقاطع الهوائية، و التي تمنح السيارة أفضلية التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء، بالإضافة عتبات جانبية بارزة، و تطعيمات قوية اعلى منطقة العجلات.

و ترتكز GREAT WALL كانون باجا سنيك على جنوط معدنية كبيرة تضم عجلات رياضية قوية تعزز من قدرات السيارة على الطرق الوعرة و التضاريس المختلفة، مع صندق خلفي يوجد بداخلة إطارين يحملان نفس النقشات الخاصة بباقي العجلات الأربعة، و مصابيح خلفية طولية الشكل.