إلهام شاهين: حنان ترك ليست على اتصال بالفنانين ويحيى الفخراني حبيب الكل

قالت الفنانة إلهام شاهين، إنها اختلفت في فترة من الفترات مع الفنانة نبيلة عبيد وكان الأمر مرتبط بمسلسل أم كلثوم وانتهى الخلاف بعد ذلك .



وأضافت إلهام شاهين في حوارها مع المخرجة ايناس الدغيدي في برنامج " شيخ الحارة والجريئة " المذاع على قناة " القاهرة والناس :" الكاتبة الكويتية فجر السعيد كانت صديقة لي ولكنها قالت حاجة دمها تقيل عن النجمة نجلاء فتحي وزعلت اوي وقلت ساعتها فنانين مصر خط أحمر وهاجمت فجر السعيد ".

وتابع الهام شاهين :" في فترة من الفترات زعلت من فيفي عبده وكانت جديدة في التمثيل وكنت في فيلم معها في عقد الفيلم تم الاتفاق على وضع اسمي قبل اسمها والمنتج معملش أفيش الفيلم عشان يستغل فيفي عبده وهيا عملت افيش الفيلم على حسابها ووضعت اسمها الاول وكان معي العقد والقانون جلب لي حقي آنذاك والامر انتهى ".

وأكملت الهام شاهين :" يحيي الفخراني حبيب الكل وأنا عملت حوالي 40 مسلسل في حياتي، لكن الناس فاكرة دوري في مسلسل نصف الربيع الأخر مع الفنان يحيي الفخراني ".

ولفتت الهام شاهين :" حنان ترك ممثلة جميلة وكنت اتمنى أنها تكمل في مجال التمثيل ولكنها حرة واختارت الابتعاد عن التمثيل والحجاب "، مضيفة :" حنان ترك ليست على اتصال بالفنانين ولكنني احترم رأيها وهي حرة ".