الخارجية الأمريكية تعلن اقتراب توقيع اتفاق سلام بين السودان وإسرائيل

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، اقتراب إعلان التطبيع بين دولة السودان وإسرائيل.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، في مؤتمر صحفي، إن إعلان التطبيع بين السودان وإسرائيل يقترب وسيكون له آثار فورية ملموسة".

وأضاف برايس: “اتفاق السلام بين السودان وإسرائيل ستكون له نتيجة ملموسة على شعبي البلدين”.

وتابع: “سنبني على اتفاقيات السلام التي وقعت بين إسرائيل وعدد من الدول العربية”.

يُذكر أن مجلسي السيادة والوزراء السودانيين، أعلنا أمس رسميًا إلغاء قانون مقاطعة إسرائيل، وهو ما يمهد الطريق للحكومة إلى إبرام اتفاق سلام مع تل أبيب.