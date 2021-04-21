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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شادى محمد : لم أندم على مساندتي لمحمود طاهر ضد الخطيب ..فيديو

شادي محمد
شادي محمد

قال شادى محمد لاعب نادى الأهلى السابق، إن اختياره لانتخابات رئاسة النادى الأهلى تعد وجهة نظره الشخصية ، مضيفا أنه يكن كل الاحترام والتقدير للكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وتربطهما علاقة قوية منذ 17 سنة معقبا: "كنا بنضحك مع بعض ضحك هيستيرى" .


وأضاف" محمد" خلال لقائه مع الإعلامى" أحمد سالم" فى برنامج "لحظات جريئة "المذاع على قناة "القاهرة والناس"، أنه لم يندم على اختياراته الشخصية ولكنه نادم على شيء واحد فقط وهو طريقته فى مساندة رئيس نادى الأهلى الكابتن محمود طاهر، وأن تلك الطريقة من المساندة لم تناسبه بصفته الكابتن التاريخى للنادى الأهلى .


وتابع لاعب نادى الأهلى السابق، أنه بعد ذلك شعر بالهدوء عندما شاهد الفيديوهات ورأى ان مساندته وتصفيقه للكابتن محمود طاهر أمر طبيعى لأى شخص يدعم أحدًا ولا يمكن أن يختبئ و هو يشجعه، منوها إلى أنه إذا عاد به الزمن  سوف يؤيده بطريقة مختلفة و لكن الآن سيؤيده بطريقة ومساندة ودعم مختلف وعند اتخاذه لقرار المساندة سيقوم بإعلان ذلك رسمى ويتحرك معه داخل النادى ولم يعمل فى الخفاء.

شادي محمد النادي الأهلي محمود الخطيب لحظات جريئة محمود طاهر رئيس النادي الأهلي الإعلامي أحمد سالم برنامج لحظات جريئة

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