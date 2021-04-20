عضو بالشيوخ يرد على هجوم السوشيال ميديا بسبب قانون التعليم

رد النائب علاء مصطفى عضو مجلس الشيوخ، على الهجوم الذي يتعرض له أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب عبر السوشيال ميديا خلال الفترة الأخيرة بسبب قانون التعليم.



وقال مصطفى، في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، المذاع عبر شاشة الأولي، للتليفزيون المصري، مساء اليوم الثلاثاء، إن هذا الأمر غير دقيق بالمرة، كنا نعدل إحدى المواد في قانون التعليم".

وتابع علاء مصطفى عضو مجلس الشيوخ، أنه لم نكن نناقش قانون التعليم كما يتردد عبر السوشيال ميديا والاتهامات بأننا نعطل التعليم في مصر غير حقيقية، مستدركا أنه تم مناقشة نظام التحسين والسنوات التراكمية ونظام الامتحان على التابلت.



وأكمل علاء مصطفى عضو مجلس الشيوخ، انتهينا من رفض التعديلات المقترحة من الحكومة على المادة 25 لقانون التعليم، متوقعا ردًا من مجلس الشيوخ لمجلس النواب في هذا الصدد والكلمة الأخيرة لمجلس النواب في هذا الأمر.