محافظ كفر الشيخ يوضح تفاصيل مبادرة إسكان لكل المصريين

قال اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ : إن مبادرة اسكان لكل المصريين تأتى فى إطار المبادرات الرئاسية لتطوير الريف المصرى أو مبادرة حياة كريمة لتطوير عواصم المحافظات ، لافتا إلى تواجد عدد من الحاجزين تحت مسميات إسكان مختلفة وذلك فى إطار مبادرة تطوير المحافظات وتوفير سكن لكل المصريين .



وأوضح " نور الدين " ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج هذا الصباح والمذاع عبر فضائية اكسترا نيوز ، أنه تم تخصيص عدد من مواقع الأراضى والبدء فى 3 تجمعات سكانية إحداها فى شمال الجامعة والآخر خلفها أما الثالث فيوجد فى الامتداد الخاص بالاسكان الاجتماعى فى منطقة تحيا مصر .



ولفت إلى أن هذه التجمعات السكانية ستعمل على توفير 24 ألف وحدة ب اجمالى 351 عقارا سكنيا وتم تكليف الهيئة الهندسية والتى تتمتع بالكفاءة والسرعة وبدأت بالفعل في إنشاء منطقة خلف الجامعة ، وغرب المحافظة وتم وصول المعدات والعمل على مدار 24 ساعة وشعر المواطنون بجدية الدولة المصرية في اقتحام هذه المشكلة والانتهاء من كافة الأعمال خلال عام ونصف.

وتابع أنه يتم العمل فى الوقت الحالى على 24 وحدة سكنية كامتداد مستقبلى لخمس سنوات قادمة وانشاء مجتمعات فى هذه المناطق ومحال تجارية ، وأنشطة مختلفة ، وتجمعات سكنية جديدة ، لافتا إلى ربط مجموعة من الطرق ومحاور سعد زغلول والتي تربط شرق المدينة بالغرب ، والطريق الدائرى الغربى بالشرقى بحيث تواجد 3 طرق تربط الغرب بالشرق عبر طريق دائرى .